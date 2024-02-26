Бьюти-холодильник: модный тренд или полезный гаджет

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние годы стал популярным тренд организации и стильного хранения косметических продуктов, где все имеет свое место. Женщины начали хранить свои косметические средства, включая патчи для глаз, в бьюти-холодильниках, вместе с едой. Этот тренд был замечен у главного редактора журнала Allure, Мишель Ли, которая организовала красивые упаковки в мини-холодильниках на своем косметическом столе.

Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Бьюти-холодильники используются для хранения средств ухода за кожей, таких как патчи, тканевые маски, кремы, сыворотки и роллеры. Это особенно актуально для продуктов, содержащих витамин С, который может разрушаться при повышенных температурах. Помимо витамина С, средства с кислотами, такими как AHA-кислоты, также рекомендуется хранить в холодильнике.

Хотя хранение косметики в холодильнике может быть удобным и помогать сохранить эффективность продуктов, многие косметические средства разработаны с учетом длительного хранения при комнатной температуре.

Холодильник для косметики | Кому это нужно?