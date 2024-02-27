Тайна нежных губ: рецепт скраба из трёх простых ингредиентов для домашнего использования

Рецепт домашнего скраба для губ: избавляемся от шелушений и сухости кожи

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Губы в зимний период могут стать сухими и шероховатыми, но не отчаивайтесь! Приготовьте свой собственный скраб для губ по рецепту beautylish.com, который не только поможет избавиться от шелушения, но и будет приятен на вкус. Не нужно искать специальные продукты — все ингредиенты есть под рукой.

Фото: https://oir.mobi/

Ингредиенты скраба для губ:

1 столовая ложка вазелина

1 столовая ложка меда

2 столовые ложки сахара (предпочтительно белого)

Ароматизатор (по желанию)

Способ приготовления

Просто смешайте все ингредиенты в подходящем контейнере до получения однородной массы. Регулируйте консистенцию, добавляя больше сахара или меда по желанию. Нанесите небольшое количество скраба на губы и массируйте их в течение 1–3 минут, затем смойте. После применения не забудьте нанести увлажняющий бальзам.

Получите гладкие увлажнённые губы в домашних условиях!