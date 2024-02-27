Тайна нежных губ: рецепт скраба из трёх простых ингредиентов для домашнего использования

Губы в зимний период могут стать сухими и шероховатыми, но не отчаивайтесь! Приготовьте свой собственный скраб для губ по рецепту beautylish.com, который не только поможет избавиться от шелушения, но и будет приятен на вкус. Не нужно искать специальные продукты — все ингредиенты есть под рукой.
Просто смешайте все ингредиенты в подходящем контейнере до получения однородной массы. Регулируйте консистенцию, добавляя больше сахара или меда по желанию. Нанесите небольшое количество скраба на губы и массируйте их в течение 1–3 минут, затем смойте. После применения не забудьте нанести увлажняющий бальзам.
Получите гладкие увлажнённые губы в домашних условиях!
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