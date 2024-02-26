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Как ухаживать за волосами зимой: десять рекомендаций от эксперта-трихолога

Что можно и что нельзя делать с волосами в холодное время года

2:12
Моя семья » Красота и стиль

В зимний период, когда за окном пониженная температура, состояние волос требует особого внимания и ухода. Волосы становятся склонными к загрязнению, секущимся концам, теряют блеск и подвержены электризации. Эксперт по уходу за волосами, трихолог-консультант Анна Порткова, разбирает наиболее распространенные ошибки в уходе за волосами в холодный сезон.

Что можно и что нельзя делать с волосами в холодное время года
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Носите шапку: несмотря на общее мнение о вреде шапок для волос, они предпочтительны в холодную погоду, защищая волосы от перепадов температур и сохраняя их здоровье и красоту.
  2. Используйте фен на частично подсохшие волосы: не сушите волосы сразу после выхода из душа, дайте им немного высохнуть естественным образом перед использованием фена.
  3. Избегайте тугих причесок: избегайте слишком тугих укладок, таких как "конский хвост", чтобы не нагружать волосы и не вызывать их выпадение.
  4. Защитите волосы во время посещения бань и саун: используйте специальные шапочки из войлока или шерсти, чтобы защитить волосы от вредного термического воздействия.
  5. Увлажняйте волосы по всей длине: используйте различные увлажняющие средства, включая маски и кондиционеры, чтобы сохранить волосы увлажненными и здоровыми.
  6. Выбирайте правильную расческу: предпочитайте расчески из натуральных материалов, таких как дерево, эбонит или керамика, чтобы уменьшить статическое электричество и электризацию волос.
  7. Мойте волосы прохладной водой: избегайте мойки волос горячей водой, чтобы предотвратить пересушивание и потерю блеска.
  8. Используйте кондиционер после маски: после использования питательных масок обязательно используйте кондиционер, чтобы закрыть чешуйки волос и сделать их более гладкими и управляемыми.
  9. Включите в рацион полезные жиры: обеспечьте свой рацион пищей, богатой Омега-3 жирными кислотами, такими как морская рыба, авокадо и растительные масла, чтобы поддержать здоровье волос изнутри.
  10. Поддерживайте питьевой режим: пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы предотвратить излишнюю сухость волос из-за сухого воздуха в отапливаемых помещениях.
ТОП-10 ОШИБОК в УХОДЕ ЗА ВОЛОСАМИ. как отрастить волосы
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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