Как ухаживать за волосами зимой: десять рекомендаций от эксперта-трихолога

В зимний период, когда за окном пониженная температура, состояние волос требует особого внимания и ухода. Волосы становятся склонными к загрязнению, секущимся концам, теряют блеск и подвержены электризации. Эксперт по уходу за волосами, трихолог-консультант Анна Порткова, разбирает наиболее распространенные ошибки в уходе за волосами в холодный сезон.
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Носите шапку: несмотря на общее мнение о вреде шапок для волос, они предпочтительны в холодную погоду, защищая волосы от перепадов температур и сохраняя их здоровье и красоту.
Используйте фен на частично подсохшие волосы: не сушите волосы сразу после выхода из душа, дайте им немного высохнуть естественным образом перед использованием фена.
Избегайте тугих причесок: избегайте слишком тугих укладок, таких как "конский хвост", чтобы не нагружать волосы и не вызывать их выпадение.
Защитите волосы во время посещения бань и саун: используйте специальные шапочки из войлока или шерсти, чтобы защитить волосы от вредного термического воздействия.
Увлажняйте волосы по всей длине: используйте различные увлажняющие средства, включая маски и кондиционеры, чтобы сохранить волосы увлажненными и здоровыми.
Выбирайте правильную расческу: предпочитайте расчески из натуральных материалов, таких как дерево, эбонит или керамика, чтобы уменьшить статическое электричество и электризацию волос.
Мойте волосы прохладной водой: избегайте мойки волос горячей водой, чтобы предотвратить пересушивание и потерю блеска.
Используйте кондиционер после маски: после использования питательных масок обязательно используйте кондиционер, чтобы закрыть чешуйки волос и сделать их более гладкими и управляемыми.
Включите в рацион полезные жиры: обеспечьте свой рацион пищей, богатой Омега-3 жирными кислотами, такими как морская рыба, авокадо и растительные масла, чтобы поддержать здоровье волос изнутри.
Поддерживайте питьевой режим: пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы предотвратить излишнюю сухость волос из-за сухого воздуха в отапливаемых помещениях.
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