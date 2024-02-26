Для чего необходимы косметические продукты с защитным фактором SPF зимой

Зачем бьюти-средства с SPF нужны в холодное время года

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кажется, что в зимнее время года не нужно обращать внимание на средства с SPF и их можно оставить до лета. Однако даже при пасмурной погоде значительная часть ультрафиолетового излучения все равно достигает земли, что негативно влияет на кожу. Европейские женщины привыкли выходить на улицу даже зимой с кремами или тональными средствами, содержащими SPF, и это правильно: продукты с SPF помогают предотвратить фотостарение и развитие заболеваний кожи.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Значение фактора защиты от солнца (SPF) может варьироваться от 2 до 100, и выбор подходящего SPF зависит от вашего типа кожи и времени, которое вы проводите на солнце. Для определения времени безопасного нахождения на солнце с использованием продукта с определенным SPF, умножьте время, через которое ваша кожа начинает краснеть без защиты, на значение SPF.

Врач-косметолог Елена Филиппова из клиники TORI подчеркивает, что использование средств с SPF необходимо круглогодично, независимо от сезона и погодных условий. В зимние месяцы солнечные лучи отражаются от снега, что также может повредить кожу. Пасмурная погода также не означает отсутствия ультрафиолетового излучения, которое легко проникает сквозь облака и воздействует на кожу. Поэтому, даже находясь на улице в пасмурный день, важно использовать средства с SPF, такие как кремы, сыворотки или тональные средства.

ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ SPF / ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА