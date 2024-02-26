Какие важные моменты стоит учесть перед проведением процедур инъекционной косметологии

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Что нужно знать перед тем как сделать уколы красоты

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Врач дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано раскрыла основные мифы о процедурах с использованием ботокса и рассказала о возможных противопоказаниях к ним.

Что нужно знать перед тем как сделать уколы красоты
Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Одно из заблуждений заключается в том, что ботокс является названием самого препарата. На самом деле, токсин ботулизма типа А — основной компонент, из которого производятся различные препараты, такие как "BOTOX®️", "Dysport®️", "Ксеомин" и "Релатокс".

Существует убеждение, что применение ботокса может вызвать серьёзные побочные реакции. Однако, у большинства людей могут возникать лишь временные головные боли, которые проходят в течение нескольких дней. В редких случаях возможно неполное усвоение препарата, но это можно скорректировать подбором оптимальной дозировки.

Продолжительность действия ботокса варьируется от 3 до 6 месяцев, и это значение может меняться в зависимости от производителя. Эффект от процедуры становится заметен через несколько дней после инъекции.

Существуют противопоказания для использования ботокса, такие как беременность, кормление грудью, воспалительные заболевания, опухолевые процессы или диабет.

Ботокс эффективен для устранения мимических морщин, но важно выбирать опытного специалиста, чтобы подобрать правильную дозу препарата для достижения желаемого результата.

УКОЛЫ КРАСОТЫ. Что нужно знать о гиалуроновой кислоте
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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