Как обеспечить уход за родинками: объяснила дерматокосметолог

Как ухаживать за родинками

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-дерматокосметолог Татьяна Баллирано объяснила суть родинок и уровень заботы, необходимый для них.

Фото: openverse.org by Harpersbizarre is licensed under CC BY 2.0.

Родинки, или меланоцитарные невусы, бывают разных видов, включая пигментные и сосудистые. Они выглядят как пятна с различной плотностью и размерами, а также могут быть рыхлыми или иметь ножку на основании.

Большинство родинок не представляют угрозы, если не подвергаются солнечному излучению или трению, однако, в случае появления в таких местах, их рекомендуется удалить для предотвращения риска злокачественных изменений.

Важно знать, что количество родинок не связано с риском развития рака кожи, поэтому не стоит беспокоиться, если их много.

Для ухода за родинками необходимо сделать гистологическое исследование, чтобы определить их характер. Также важно избегать травмирования родинок и использовать солнцезащитные средства на области с родинками.

Самое главное — регулярно наблюдать за изменениями в родинках. В случае изменения их цвета, формы или появления новых признаков следует обратиться к врачу для профессиональной консультации и диагностики.

Как ухаживать за родинками