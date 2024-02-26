Как обеспечить уход за родинками: объяснила дерматокосметолог

Врач-дерматокосметолог Татьяна Баллирано объяснила суть родинок и уровень заботы, необходимый для них.
Родинки, или меланоцитарные невусы, бывают разных видов, включая пигментные и сосудистые. Они выглядят как пятна с различной плотностью и размерами, а также могут быть рыхлыми или иметь ножку на основании.
Большинство родинок не представляют угрозы, если не подвергаются солнечному излучению или трению, однако, в случае появления в таких местах, их рекомендуется удалить для предотвращения риска злокачественных изменений.
Важно знать, что количество родинок не связано с риском развития рака кожи, поэтому не стоит беспокоиться, если их много.
Для ухода за родинками необходимо сделать гистологическое исследование, чтобы определить их характер. Также важно избегать травмирования родинок и использовать солнцезащитные средства на области с родинками.
Самое главное — регулярно наблюдать за изменениями в родинках. В случае изменения их цвета, формы или появления новых признаков следует обратиться к врачу для профессиональной консультации и диагностики.
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