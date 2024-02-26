Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильм "Мастер и Маргарита" продолжает бить рекорды по кассовым сборам
Как начать заниматься спортом и найти время
Александр Петров показал, как встретился с женой на улице
Зачем кошка отгрызает усы котят: подробное объяснение
Пушилин обвинил Зеленского в кратном занижении потерь ВСУ
ВТБ в 2024 году расширит сеть своих отделений
Беляши на скорую руку: получаются мягкие, воздушные, с потрясающим ароматом
Мошенники предлагают "вывод средств" через сайты — двойники Киви Банка
В Свердловской области 57-летняя женщина взяла миллион рублей в кредит и скрылась
Как обеспечить уход за родинками: объяснила дерматокосметолог

Как ухаживать за родинками

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Врач-дерматокосметолог Татьяна Баллирано объяснила суть родинок и уровень заботы, необходимый для них.

Как ухаживать за родинками
Фото: openverse.org by Harpersbizarre is licensed under CC BY 2.0.

Родинки, или меланоцитарные невусы, бывают разных видов, включая пигментные и сосудистые. Они выглядят как пятна с различной плотностью и размерами, а также могут быть рыхлыми или иметь ножку на основании.

Большинство родинок не представляют угрозы, если не подвергаются солнечному излучению или трению, однако, в случае появления в таких местах, их рекомендуется удалить для предотвращения риска злокачественных изменений.

Важно знать, что количество родинок не связано с риском развития рака кожи, поэтому не стоит беспокоиться, если их много.

Для ухода за родинками необходимо сделать гистологическое исследование, чтобы определить их характер. Также важно избегать травмирования родинок и использовать солнцезащитные средства на области с родинками.

Самое главное — регулярно наблюдать за изменениями в родинках. В случае изменения их цвета, формы или появления новых признаков следует обратиться к врачу для профессиональной консультации и диагностики.

Как ухаживать за родинками
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте

Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.

Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый
Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски
Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз
Под Авдеевкой замечены танки Abrams, продолжается зачистка посёлка Крынки Дмитрий Плотников В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская Цивилизация не вырвалась из дремучего Средневековья Ярас Валюкенас
ВСУ бросили американские танки Abrams к освобожденной Авдеевке
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Последние материалы
Избавляемся от грызунов раз и навсегда с вашего огорода
49 боевиков террористической сети задержано в 22 регионах России
Дания заявила о прекращении следствия по взрыву на "Северных потоках"
АТОР: отдых в Турции летом 2024 на двоих будет стоить не меньше 200-тысяч рублей
Эндокринолог Янг назвала три признака воспалительного процесса в кишечнике
В Москве начался приём заявок на участие в интенсиве "Профессия - продюсер"
Барселона: первый в мире ноутбук с прозрачным дисплеем от Lenovo
Правительство РФ поддержало идею создания гибридных колоний
Подоляк призвал Испанию расследовать убийство перебежчика Кузьминова
Риттер: ВС РФ лишили ВСУ беспилотной авиации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников