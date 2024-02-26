Новый термин "Glass skin" - глубокое очищение кожи. Что это значит, и как его делают?

Новый тренд в красоте от кореянок Glass skin - что это такое, и как его проводят

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Из Азии - а особенно из Южной Кореи - приходят многие ведущие бьюти-тренды, согласно им девушки с молодости уделяют особое внимание своей коже. На социальных платформах они активно делятся своими секретами и создают новые модные течения, которые распространяются по всему миру.

Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Один из таких трендов — "стеклянная кожа", или Glass skin. Этот уникальный подход включает в себя глубокое очищение, интенсивное увлажнение и правильный макияж, чтобы создать эффект увлажненной кожи и придать ей сияние, напоминающее поверхность стекла.

Первый шаг в достижении "стеклянной кожи" — правильное очищение. Это включает удаление макияжа и загрязнений с помощью масла или мицеллярной воды, а затем основательное очищение пенкой или гелем. При этом важно не переусердствовать, чтобы не пересушить кожу.

Далее следует этап интенсивного увлажнения. Важно использовать увлажняющие тоники, сыворотки и кремы, а также регулярно применять маски, чтобы поддерживать кожу сияющей и увлажненной, особенно в холодное время года.

На заключительном этапе для достижения максимального визуального эффекта "стеклянной кожи" используется макияж. Рекомендуется использовать кремовые текстуры, такие как хайлайтеры и основы с мелким шиммером, чтобы создать натуральное сияние. Также важно выбирать сияющие тональные основы и не использовать пудру, а вместо неё закреплять макияж спреем с влажным финишем.

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