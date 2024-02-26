Пять косметических продуктов, которые стоит приобрести из-за привлекательного дизайна флакона

Функциональность, красивый результат и удобство использования — мы признаем эти факторы основными при выборе косметических средств. Однако несомненно, что продукты в привлекательных флаконах с уникальными текстурами и эффектами влекут нас не только для применения, но и для восхищения и постоянного фотографирования.
Масло для тела Soleil Blanc Shimmering Body Oil, Tom Ford
Это масло идеально дополнит ваш косметический арсенал и украсит ванную полку. Оно придает коже идеальное сияние и обладает классическим теплым ароматом бренда Soleil Blanc.
Диффузор Roses Hourglass Diffuser, Diptyque
Этот диффузор создает уютную атмосферу с нежным ароматом розы. Его фирменный дизайн с металлическим золотым основанием позволяет аромату распространяться на расстоянии, а изменение его положения напоминает песочные часы.
Помада Velvet Matte Lip Colour, Christian Louboutin
Помада Christian Louboutin хранится в роскошных футлярах, вдохновленных дизайном его знаменитых туфель. Золотая петля на колпачке добавляет бьюти-аксессуару роскоши.
Праймер для ресниц Down Below Lash Primer, Pretty Vulgar
Инновационная формула Pretty Vulgar делает ваши ресницы более выразительными, а дизайн продукта, выполненный в виде птичьей клетки, привлекает внимание.
Праймер для лица Météorites Cushion, Guerlain
Этот праймер обогащенный тонизирующими и корректирующими шариками придает коже сияние. Его уникальный дизайн, подобный классическим метеоритам, делает его неотъемлемым предметом для вашей бьюти-коллекции.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.