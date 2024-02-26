Пять косметических продуктов, которые стоит приобрести из-за привлекательного дизайна флакона

Пять бьюти-средств, которые можно купить ради красивого флакона

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Функциональность, красивый результат и удобство использования — мы признаем эти факторы основными при выборе косметических средств. Однако несомненно, что продукты в привлекательных флаконах с уникальными текстурами и эффектами влекут нас не только для применения, но и для восхищения и постоянного фотографирования.

Фото: openverse.org by Vetiver Aromatics is licensed under CC BY-SA 2.0.

Масло для тела Soleil Blanc Shimmering Body Oil, Tom Ford

Это масло идеально дополнит ваш косметический арсенал и украсит ванную полку. Оно придает коже идеальное сияние и обладает классическим теплым ароматом бренда Soleil Blanc.

Диффузор Roses Hourglass Diffuser, Diptyque

Этот диффузор создает уютную атмосферу с нежным ароматом розы. Его фирменный дизайн с металлическим золотым основанием позволяет аромату распространяться на расстоянии, а изменение его положения напоминает песочные часы.

Помада Velvet Matte Lip Colour, Christian Louboutin

Помада Christian Louboutin хранится в роскошных футлярах, вдохновленных дизайном его знаменитых туфель. Золотая петля на колпачке добавляет бьюти-аксессуару роскоши.

Праймер для ресниц Down Below Lash Primer, Pretty Vulgar

Инновационная формула Pretty Vulgar делает ваши ресницы более выразительными, а дизайн продукта, выполненный в виде птичьей клетки, привлекает внимание.

Праймер для лица Météorites Cushion, Guerlain

Этот праймер обогащенный тонизирующими и корректирующими шариками придает коже сияние. Его уникальный дизайн, подобный классическим метеоритам, делает его неотъемлемым предметом для вашей бьюти-коллекции.

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