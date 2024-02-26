Как быстро обновить макияж, добавив акценты с помощью бронзера за всего 30 секунд

Как освежить макияж за 30 секунд с помощью бронзера

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Использование бронзера для лица — отличный способ придать коже легкий загар и освежить ее. Бронзер также помогает выделить скулы и создать эффект скульптурирования, делая лицо более контурированным и узким. При выборе бронзера важно учитывать личные предпочтения и удобство работы с продуктом.

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Оттенок бронзера должен быть на пару тона темнее вашего естественного цвета лица. Несоблюдение этого правила может придать коже неприятный мутный оттенок. Матовый бронзер идеально подходит для контурирования, в то время как бронзер с перламутровыми частицами добавляет лицу естественное сияние. Основное правило — наносить бронзер по контуру лица, создавая форму "3". Это означает начать рисовать цифру "3" с середины лба, продолжить по контуру щек к подбородку, а затем вернуться к контуру челюсти. Этот метод демонстрирует визажист Евгения Гурова из салона Fen Dry Bar и стоит его попробовать повторить.

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