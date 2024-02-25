В чем разница между уходом за кожей мужчин и женщин

Чем мужская косметология отличается от женской

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Исследования Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS) демонстрируют увеличение числа косметических процедур для мужчин, составляющих 14% от общего числа процедур в мире. Мужчины проявляют все больший интерес к уходу за своей внешностью, что отражается в выпуске косметических продуктов и услуг, специально предназначенных для них. За счет более выраженной анатомии и толщины кожи, процедуры на мужской коже часто приносят более заметный эффект по сравнению с женской кожей.

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Процедуры, востребованные среди мужчин, включают инъекции ботокса, коррекцию филлерами, а также ультраформер. Мужчины предпочитают эстетические процедуры, обеспечивающие быстрый и заметный результат без длительного периода восстановления.

Проведение косметологических процедур для мужчин отличается от процедур для женщин из-за особенностей мужской анатомии и толщины кожи. Мужчины также более склонны к чисткам и пилингам из-за ежедневного бритья, которое может негативно влиять на кожу.

Несмотря на смущение и страх мужчин перед косметологическими процедурами, поддержка со стороны женщин и осознание необходимости ухода за кожей способствуют увеличению числа мужчин, обращающихся к косметологам. Начинать посещения косметолога рекомендуется уже с раннего возраста, учитывая более выраженные признаки старения у мужчин и их специфические потребности в уходе за кожей.





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