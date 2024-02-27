Салфетки для снятия макияжа своими руками: простой и эффективный способ экономии

Салфетки для снятия макияжа: сделайте их легко своими руками

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Салфетки для снятия макияжа - настоящее спасение после долгого дня. Данное приспособление удобно в использовании, но может быстро заканчиваться и стать дорогим удовольствием. Но благодаря способу от beautylish.com вы можете легко сделать свои собственные салфетки для снятия макияжа дома.

Фото: http://nubobeauty.com/

Вам потребуется:

Миска для микроволновой печи

Дистиллированная вода

Кокосовое масло

Детское мыло без слёз

Контейнер с защелкивающейся крышкой

Рулон тканевых полотенец

Универсальный нож

Рецепт:

Смешайте в миске 2 стакана дистиллированной воды, 2 столовые ложки кокосового масла и 2 небольших кубика детского мыла. Разогрейте смесь в микроволновке и перемешайте. Измерьте одноразовые тканевые полотенца, чтобы они поместились в контейнер, и разрежьте их ножом на нужные размеры. Поместите полотенца в контейнер и добавьте смесь. Закройте крышку и потрясите ёмкость, чтобы раствор впитался.

Готово! Храните ваши салфетки в удобном месте, например, рядом с кроватью или в спортивной сумке.