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Салфетки для снятия макияжа своими руками: простой и эффективный способ экономии

Салфетки для снятия макияжа: сделайте их легко своими руками

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Салфетки для снятия макияжа - настоящее спасение после долгого дня. Данное приспособление удобно в использовании, но может быстро заканчиваться и стать дорогим удовольствием. Но благодаря способу от beautylish.com вы можете легко сделать свои собственные салфетки для снятия макияжа дома.

Салфетки для снятия макияжа: сделайте их легко своими руками
Фото: http://nubobeauty.com/

Вам потребуется:

  • Миска для микроволновой печи
  • Дистиллированная вода
  • Кокосовое масло
  • Детское мыло без слёз
  • Контейнер с защелкивающейся крышкой
  • Рулон тканевых полотенец
  • Универсальный нож

Рецепт:

  1. Смешайте в миске 2 стакана дистиллированной воды, 2 столовые ложки кокосового масла и 2 небольших кубика детского мыла. Разогрейте смесь в микроволновке и перемешайте.
  2. Измерьте одноразовые тканевые полотенца, чтобы они поместились в контейнер, и разрежьте их ножом на нужные размеры.
  3. Поместите полотенца в контейнер и добавьте смесь. Закройте крышку и потрясите ёмкость, чтобы раствор впитался.

Готово! Храните ваши салфетки в удобном месте, например, рядом с кроватью или в спортивной сумке.

Тоник для лица, средство для снятия макияжа, бальзам и еще 4 домашних рецепта красоты!
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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