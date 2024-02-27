Салфетки для снятия макияжа своими руками: простой и эффективный способ экономии

Салфетки для снятия макияжа - настоящее спасение после долгого дня. Данное приспособление удобно в использовании, но может быстро заканчиваться и стать дорогим удовольствием. Но благодаря способу от beautylish.com вы можете легко сделать свои собственные салфетки для снятия макияжа дома.
Фото: http://nubobeauty.com/
Вам потребуется:
Миска для микроволновой печи
Дистиллированная вода
Кокосовое масло
Детское мыло без слёз
Контейнер с защелкивающейся крышкой
Рулон тканевых полотенец
Универсальный нож
Рецепт:
Смешайте в миске 2 стакана дистиллированной воды, 2 столовые ложки кокосового масла и 2 небольших кубика детского мыла. Разогрейте смесь в микроволновке и перемешайте.
Измерьте одноразовые тканевые полотенца, чтобы они поместились в контейнер, и разрежьте их ножом на нужные размеры.
Поместите полотенца в контейнер и добавьте смесь. Закройте крышку и потрясите ёмкость, чтобы раствор впитался.
Готово! Храните ваши салфетки в удобном месте, например, рядом с кроватью или в спортивной сумке.
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