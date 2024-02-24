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Пять многофункциональных косметических продуктов для ежедневного макияжа

Пять универсальных бьюти-средств для повседневного макияжа

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Вместо блесток и ярких теней снова возвращаемся к офисному макияжу с использованием патчей, охлаждающих масок и косметики, подходящей для зимнего повседневного образа. В подборке представлены 5 идеальных средств для офисного макияжа.

Пять универсальных бьюти-средств для повседневного макияжа
Фото: openverse.org by freestocks.org is licensed under CC0 1.0.

Карандаш для бровей Brow Perfecting Pencil от Tom Ford — это автоматический карандаш, который идеально подходит даже для тех, кто испытывает трудности с созданием одинаковых стрелок. Мягкий карандаш хорошо подводит контур бровей, а щеточка мягко растушевывает без царапин.

Цена: 3830 руб.

Губная помада в карандаше Superstay Ink Crayon от Maybelline в оттенке 50 — это стойкая помада-стик с матовым покрытием, которая не сушит губы благодаря кремовой формуле. Вишневый оттенок идеально подходит для января, придавая образу яркости и сочности.

Цена: 517 руб.

Водостойкая тушь для ресниц Waterproof Artistic Volume Mascara от Vivienne Sabo создает супер-объем и обеспечивает стойкий результат даже при дожде или снеге. Отличное качество по доступной цене — это то, что отличает продукты этой марки.

Цена: 375 руб.

Иллюминатор в стике Make Up Bright Idea Illuminating Stick от NYX в оттенке 04 Rose Petal Pop — это румяна в стике, которые придают коже свежесть и сияние, особенно после праздников и в серые зимние дни. Этот стик можно использовать как самостоятельно, так и завершающий штрих после макияжа.

Цена: 399 руб.

CC-крем "Абсолютное Совершенство" SPF 20 от Lumene — это невесомая тональная основа, которая маскирует недостатки и придает коже естественное сияние. Он идеально подходит для зимних дней и защищает кожу от морозного солнца, не пересушивая её.

Цена: 960 руб.

11 СРЕДСТВ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО МАКИЯЖА
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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