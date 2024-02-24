Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать дискомфорта: пять эффективных методов управления собачьими привычками
Два отличных сорта абрикоса
Растяжка трицепса от веса тела
Необычные навыки собак: что делает их умными и внимательными
Фильм "Анатомия падения" удостоился премии "Сезар"
Военный эксперт Подопригора: Россия поставлена в ситуацию, когда она не может проиграть
Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова, Расторгуева
Мистические способности кошек: предчувствие смерти хозяев
Оксана Самойлова рассказала, что не воспитывает своих детей белоручками
Ароматерапевтические кремы для рук с прекрасным сочетанием всех элементов

Ароматерапия: парфюмированные кремы для рук, в которых идеально все

2:25
Моя семья » Красота и стиль

В холодное время года питание и увлажнение кожи рук становятся неотъемлемой частью ежедневного ухода за собой. Косметологи и дерматологи настоятельно рекомендуют носить с собой увлажняющее средство в сумке и держать его под рукой как на работе, так и дома, чтобы предотвратить сухость и покраснения, особенно если вы не носите перчатки в морозные дни.

Ароматерапия: парфюмированные кремы для рук, в которых идеально все
Фото: openverse.org by AGRONAUTI is licensed under CC BY-SA 2.0.

Парфюмированные кремы для рук не только обеспечивают интенсивное питание кожи, но и приносят невероятные ароматические наслаждения, способные заменить ваш парфюм. В нашей подборке семь увлажняющих средств для рук, в которых идеально всё - от состава до флакона.

Крем для рук Suede от Byredo обладает насыщенным, но нелипким составом с высокой концентрацией масла дерева ши, повышающим уровень увлажненности кожи и улучшающим её эластичность. Этот крем эффективно защищает кожу от холодного воздуха, а его ароматные ноты успокаивают и расслабляют.

Интенсивный крем для рук "Лазурный берег" от Oribe не только увлажняет кожу в течение дня, но и может использоваться в качестве ночной маски благодаря своему богатому составу с комплексом масел и гиалуронатом натрия. Его культовый аромат Côte d'Azur приводит вас в атмосферу теплых дней благодаря нотам бергамота, розового лимона и многим другим.

Крем для рук от Zielinski & Rozen с ароматом ветивера, лимона и бергамота содержит глицерин и растительные масла, которые обеспечивают мягкость, увлажнение и защиту кожи от негативных внешних воздействий.

Крем для рук A la rose от Maison Francis Kurkdjian погружает вас в атмосферу роскоши с ароматом дамасской и столепестковой розы, магнолии и цитрусовых нот, оставляя кожу увлажненной и защищенной.

Крем для рук Peony & Blush Suede от Jo Malone London нежно ухаживает за кожей, придавая ей приятный аромат и не оставляя ощущения липкости благодаря легкой текстуре и богатому составу с маслами ши и абрикосовых косточек.

Сияющий бальзам для рук TERRE DE LUMIERE от L'Occitane с лавандовым медом глубоко увлажняет кожу, придавая ей соблазнительный аромат и легкое сияние.

Крем для рук и тела Eau Rose от Diptyque насыщен питательными маслами и ароматом роз, оставляя кожу увлажненной и защищенной от внешних воздействий.

ЛУЧШИЕ КРЕМЫ ДЛЯ РУК | АПТЕЧНАЯ КОСМЕТИКА
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Эти шикарные многолетники станут изысканными украшениями сада: неприхотливы в уходе и хорошо растут в любом саду

Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.

Шикарные многолетники для любого сада
Изысканный внешний вид: особенности пяти уникальных пород кошек
Кошачьи капризы: породы, выделяющиеся своим уникальным характером и внешностью
Салат "Министерский": удивите ваших мужчин на 23 февраля изысканной закуской
Российским военнослужащим удалось ликвидировать офицера Вооруженных сил Украины Дмитрия Коваля
У Работино ВС РФ выдавили ВСУ за "линию Суровикина", боевики бежали из Ласточкино Дмитрий Плотников Сенатор Рогозин: для зачистки Украины нужно применять самое могущественное оружие Олег Володин Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
Об этом действии часто забывают водители, которые моют свою машину зимой
Сводка с фронта: под Авдеевку ВСУ бросили лучших "дронов", ВС РФ зашли в Красное
Сводка с фронта: под Авдеевку ВСУ бросили лучших "дронов", ВС РФ зашли в Красное
Последние материалы
Необычные навыки собак: что делает их умными и внимательными
Фильм "Анатомия падения" удостоился премии "Сезар"
Военный эксперт Подопригора: Россия поставлена в ситуацию, когда она не может проиграть
Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова, Расторгуева
Мистические способности кошек: предчувствие смерти хозяев
Оксана Самойлова рассказала, что не воспитывает своих детей белоручками
Психолог Игонина призвала благодарить нужно даже за "неудачные" подарки
RPG игра Baldur's Gate 3 набирает обороты по популярности
За своё выступление Тимати получает больше 5 миллионов рублей
Insider: сорт бананов Cavendish может исчезнуть из-за грибкового заболевания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников