Ароматерапевтические кремы для рук с прекрасным сочетанием всех элементов

Ароматерапия: парфюмированные кремы для рук, в которых идеально все

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В холодное время года питание и увлажнение кожи рук становятся неотъемлемой частью ежедневного ухода за собой. Косметологи и дерматологи настоятельно рекомендуют носить с собой увлажняющее средство в сумке и держать его под рукой как на работе, так и дома, чтобы предотвратить сухость и покраснения, особенно если вы не носите перчатки в морозные дни.

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Парфюмированные кремы для рук не только обеспечивают интенсивное питание кожи, но и приносят невероятные ароматические наслаждения, способные заменить ваш парфюм. В нашей подборке семь увлажняющих средств для рук, в которых идеально всё - от состава до флакона.

Крем для рук Suede от Byredo обладает насыщенным, но нелипким составом с высокой концентрацией масла дерева ши, повышающим уровень увлажненности кожи и улучшающим её эластичность. Этот крем эффективно защищает кожу от холодного воздуха, а его ароматные ноты успокаивают и расслабляют.

Интенсивный крем для рук "Лазурный берег" от Oribe не только увлажняет кожу в течение дня, но и может использоваться в качестве ночной маски благодаря своему богатому составу с комплексом масел и гиалуронатом натрия. Его культовый аромат Côte d'Azur приводит вас в атмосферу теплых дней благодаря нотам бергамота, розового лимона и многим другим.

Крем для рук от Zielinski & Rozen с ароматом ветивера, лимона и бергамота содержит глицерин и растительные масла, которые обеспечивают мягкость, увлажнение и защиту кожи от негативных внешних воздействий.

Крем для рук A la rose от Maison Francis Kurkdjian погружает вас в атмосферу роскоши с ароматом дамасской и столепестковой розы, магнолии и цитрусовых нот, оставляя кожу увлажненной и защищенной.

Крем для рук Peony & Blush Suede от Jo Malone London нежно ухаживает за кожей, придавая ей приятный аромат и не оставляя ощущения липкости благодаря легкой текстуре и богатому составу с маслами ши и абрикосовых косточек.

Сияющий бальзам для рук TERRE DE LUMIERE от L'Occitane с лавандовым медом глубоко увлажняет кожу, придавая ей соблазнительный аромат и легкое сияние.

Крем для рук и тела Eau Rose от Diptyque насыщен питательными маслами и ароматом роз, оставляя кожу увлажненной и защищенной от внешних воздействий.

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