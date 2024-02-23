Когда стремление к природе становится актуальным: древесные ноты в роли идеального парфюма для февраля

В периоды жизни, наполненные вызовами, мы часто тянемся к природе, ища свободу и новые перспективы. Когда мы говорим о "воле", перед нами встает образ широкого горизонта, ветра, играющего на коже, и многочисленных запахов, которые наполняют воздух. Древесные ароматы, нагретые солнцем коры, свежесть реки, влажная земля — все это воплощение вечности. Вдыхая этот магический коктейль, мы чувствуем, что все преходящее.
Фото: openverse.org by Vetiver Aromatics is licensed under CC BY-SA 2.0.
Часто считается, что ароматы с древесными нотами идеально подходят для осени, но мы утверждаем, что они также способны согреть зимой и помочь проснуться от спячки ранней весной. К древесным нотам относятся не только кедр, хвоя, можжевельник и мох. Ветивер, сандал, пачули, мирт — все они из того же мира древесных ароматов. Эти глубокие, немного горьковатые ароматы идеально подходят как мужчинам, так и женщинам, становясь связующим звеном.
Мы подобрали для вас несколько ароматов и средств ухода, которые приостанавливают время и переносят вас в мир, наполненный ветром и ароматами природы.
Парфюмерная вода "Туман", Holynose, 3500 рублей. Этот аромат отражает переменчивость природы — иногда он напоминает туман, иногда — мягкий древесный аромат. В его композиции можно обнаружить ноты можжевельника, кедра, ладана и пачули.
Деревянный кейс, LOEWE, 1290 рублей. Экологичный бокс для хранения ароматов в формате тревел.
CB I Hate Perfume, M2 Black March, 26 500 рублей. Этот аромат переносит вас к талой почве в начале весны, напоминая запах влажной земли и растений.
Парфюмерная вода Woody Perfecto/107, Parle Moi de Parfum, 11 350 рублей. Этот аромат сочетает ноты кофе, ветивера и кожи, символизируя безграничную свободу.
Твердые духи Wood Sage&Sea Salt refill, JO MALONE LONDON, 6100 рублей.
Парфюмерная вода Woodysandal, HERMETICA, 12 100 рублей. Этот аромат сочетает кремовую сандаловую древесину, фруктовые ноты черной смородины и магическую ауру бобов тонка.
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ДРЕВЕСНЫЕ ДУХИ ☆ ПОДБОРКА ДРЕВЕСНЫХ АРОМАТОВ И ПАРФЮМА С ЗАПАХОМ ЛЕСА
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