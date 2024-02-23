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Создавая эффект "отпуска": 9 выдающихся представителей СС-кремов

9 самых ярких представителей СС кремов

2:46
Моя семья » Красота и стиль

СС крем, или Color Correcting Cream, представляет собой продукт, который в индустрии появился параллельно с BB кремами, и часто девушки не видят между ними большой разницы. Однако, на самом деле у них разные функции. Главная цель BB кремов — это увлажнение и коррекция особенностей кожи, в то время как СС крема более специализированы на выравнивании оттенка лица и улучшении тона. Основное предназначение СС кремов — придать коже сияние, подобное эффекту после двухнедельного отпуска.

9 самых ярких представителей СС кремов
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Среди разнообразных предложений на рынке выделяются следующие продукты:

  1. СС крем Revitalizing Supreme SPF10, Estee Lauder. Этот крем известен своей способностью выравнивать оттенок кожи и улучшать ее состояние после периодов усталости. Он легко наносится и дает естественное сияние, подходящее под любой тон кожи.
  2. СС крем Age Defence CC Elexir SPF 15, Ciel. Этот антивозрастной крем имеет легкую текстуру, которая не забивается в морщины. Он обогащен экстрактом пудры императорского жемчуга, который матирует кожу и делает ее более ровной.
  3. СС крем Совершенное сияние А La Centella Asiatica, Erborian. Этот крем доступен в различных оттенках и прекрасно подстраивается под тон кожи. Он придает матовый финиш и незаметное покрытие, делая кожу более сияющей.
  4. Увлажняющий СС крем Cellularose Moisturizing CC Cream, By Terry. Этот крем выглядит фантастически на коже и оставляет ее натуральным и ровным. Он подчеркивает красоту естественной кожи и имеет легкую текстуру.
  5. СС крем Top Secrets CC SPF 35, Yves Saint Laurent. Этот крем имеет три различных оттенка, каждый из которых придает коже определенный эффект. Он выравнивает тон и делает кожу более сияющей.
  6. СС-крем CC Cream Correcting Complete Super Active SPF 50, Chanel. Этот крем имеет комплексный состав, который питает и увлажняет кожу, а также выравнивает ее тон и уменьшает мимические морщины.
  7. СС крем SPF 35, Darphin. Этот крем подходит для сухой кожи и обеспечивает хорошее увлажнение. Он также скрывает усталость и придает коже сияние.
  8. СС крем сс color correcting cream, Lumene. Этот крем увлажняет кожу и скрывает покраснения, придавая ей здоровый вид.
  9. СС крем moisture surge cc cream SPF 30, Clinique. Этот крем имеет питательный состав и увлажняет кожу. Он также выравнивает тон и делает кожу более сияющей.
ИДЕАЛЬНО для ЛЕТА! ЛУЧШИЕ CC-КРЕМЫ с ЭФФЕКТОМ ХОЛЁНОЙ, УХОЖЕННОЙ КОЖИ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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