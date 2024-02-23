Шесть наиболее распространенных процедур, которые посещают косметолога практически все модели

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Топ-6 процедур, которые делают у косметолога все модели

1:54
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Введение гиалуроновой кислоты с использованием профайла или филлеров — это эффективные процедуры для коррекции черт лица и улучшения внешнего вида кожи. Профайл обычно делается раз в месяц, а филлеры — раз в полгода или год. Результаты от профайла и филлеров можно заметить сразу после процедуры.

Топ-6 процедур, которые делают у косметолога все модели
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Криолиполиз — это инновационная процедура коррекции фигуры, которая помогает избавиться от лишних килограммов и сделать кожу более упругой. Количество необходимых процедур может быть индивидуальным, но уже после одной процедуры можно увидеть положительные изменения. Результаты криолиполиза становятся заметными после восстановительного периода, который обычно длится около двух недель.

Плазмотерапия (PRP-терапия) — отличное средство для восстановления волос и стимуляции их роста. Обычно достаточно одной сессии раз в три-четыре месяца. Уже через несколько недель после процедуры волосы начинают выглядеть более здоровыми.

Процедура Face Gym на аппарате "Джет Пил" (Jet Peel) Эта процедура разглаживает морщины, убирает отечность и подтягивает мышечный каркас лица. Это одна из самых востребованных процедур в мире, поскольку эффективно решает несколько задач сразу. Рекомендуется в качестве базового ухода, особенно в сочетании с инъекциями. Процедура проводится специальным аппаратом, который локально воздействует на кожу лица, вбивая сыворотку. Результат заметен сразу.

Лечение широкополосным светом (IPL) Эта процедура омолаживает и подтягивает кожу, выравнивает цвет лица. Эффект достигается за счет воздействия электромагнитного излучения. Программу можно начать с 25 лет, результат заметен уже после первой процедуры. Период реабилитации - две недели, в которые следует избегать солнечного излучения и использовать средства с SPF.
 

 

Самые эффективные процедуры в косметологии
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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