Предпочтения визажистов: идеальная тушь на все времена

Ведущие визажисты, такие как Елена Крыгина, Юрий Столяров, Ольга Романова и многие другие, готовы поделиться своими открытиями, гарантируя, что их выбор не разочарует.
Елена Крыгина предпочитает High Impact Mascara от Clinique, отмечая ее универсальность, легкость смывания, отсутствие ощущения щипления глаз и долговременный эффект.
Андрей Шилков рекомендует Volume Effet Faux Cils Shocking от Yves Saint Laurent, отмечая его способность придавать ресницам фантастический объем и эффект накладных ресниц.
Александра Кириенко высоко ценит Cabaret от Vivienne Sabo за его пластичность и способность удлинять и придавать объем ресницам.
Юрий Столяров выделяет Great Lash Blackest Black от Maybelline New York как легендарную тушь, идеально подходящую для создания естественного макияжа с хорошо прокрашенными ресницами.
Ольга Романова отмечает Delight Circle Lens от Tony Moly за ее легкий подкручивающий эффект, удобную щеточку и стойкость, а также удобство смывания.
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