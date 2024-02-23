Предпочтения визажистов: идеальная тушь на все времена

Выбор визажистов: лучшая тушь всех времен

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ведущие визажисты, такие как Елена Крыгина, Юрий Столяров, Ольга Романова и многие другие, готовы поделиться своими открытиями, гарантируя, что их выбор не разочарует.

Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Елена Крыгина предпочитает High Impact Mascara от Clinique, отмечая ее универсальность, легкость смывания, отсутствие ощущения щипления глаз и долговременный эффект.

Андрей Шилков рекомендует Volume Effet Faux Cils Shocking от Yves Saint Laurent, отмечая его способность придавать ресницам фантастический объем и эффект накладных ресниц.

Александра Кириенко высоко ценит Cabaret от Vivienne Sabo за его пластичность и способность удлинять и придавать объем ресницам.

Юрий Столяров выделяет Great Lash Blackest Black от Maybelline New York как легендарную тушь, идеально подходящую для создания естественного макияжа с хорошо прокрашенными ресницами.

Ольга Романова отмечает Delight Circle Lens от Tony Moly за ее легкий подкручивающий эффект, удобную щеточку и стойкость, а также удобство смывания.