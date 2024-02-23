Что представляет собой гидроксиапатит кальция и в чем его превосходство над другими заполнителями

Что такое гидроксиаппатит кальция и почему он лучше других филлеров

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В настоящее время филлеры привлекают все больше внимания, особенно филлеры на основе гидроксиапатита кальция. Эти филлеры отличаются от биосинтетических и биодеградируемых, таких как гиалуроновая кислота, их популярность стремительно растет. Дерматокосметолог Виктория Бритько поделилась информацией об этом виде филлеров и их применении в косметологии.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Главное отличие гидроксиапатита кальция от гиалуроновой кислоты заключается в продолжительном действии. Филлеры на основе гидроксиапатита кальция могут работать до 15 месяцев, не вызывая отечности и аллергических реакций благодаря тому, что они не воспринимаются организмом как инородные.

Гидроксиапатит кальция, компонент неорганического происхождения, присутствует в костных тканях человека и может быть синтезирован или выделен из определенных морских кораллов. Филлеры на его основе идеальны для контурной пластики, они восполняют объем и устраняют признаки старения. Затем макрофаги поглощают гель, оставляя микросферы кальция, которые стимулируют выработку коллагена, обеспечивая долговременный лифтинг-эффект.

Процедура коррекции с использованием гидроксиапатита кальция длится от 30 минут до часа и проводится с помощью канюлы, чтобы уменьшить болевые ощущения и риск повреждения тканей. Однако важно помнить, что такие процедуры должны проводить только квалифицированные врачи с соответствующими сертификатами.

Гидроксиапатит кальция: концепция и «послойные» возможности применения в эстетической коррекции лица