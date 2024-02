Эксклюзивная композиция и мгновенное воздействие: как действует средство для укрепления ресниц Nanolash

Your browser does not support the audio element.

Естественность — основной тренд нашего времени. Все, что мы добавляли, теперь убираем. Плотный макияж уходит, и философия современности учит нас любить и принимать себя такими, какие мы есть.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license