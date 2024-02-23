Избранные косметические продукты по цене до 500 рублей

Любимые средства для макияжа до 500 рублей

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Бьюти-гуру знают, что для того чтобы выглядеть стильно, не обязательно тратить целое состояние на косметические средства. В этом обзоре вы найдете пять лучших и доступных продуктов, проверенных временем.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Карандаш-скульптор для лица Face Studio Contour, Maybelline — идеальное решение для чувствительной кожи. Он обладает двумя оттенками — коричневым скульптором и светлым хайлайтером, которые помогут создать идеальный контур и макияж глаз. Тени-карандаш для век Eyeshadow Contouring Stick, Max Factor — с кремовой текстурой и универсальными коричневыми оттенками, которые помогут вам создать дневной или вечерний макияж за минуту. Карандаш для губ, Miss Tais — долговечный бьюти-продукт, который уже много лет пользуется популярностью благодаря своему идеальному оттенку и стойкости. Помада-стик для губ Superstay Ink Crayon, Maybelline New York — идеальное завершение нюдового макияжа благодаря стойкой матовой текстуре и разнообразным оттенкам. Тушь для ресниц с эффектом объема Adultere, Vivienne Sabo — отличное решение для обладательниц средних ресниц, обеспечивает удлинение без комочков и пачкания.

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