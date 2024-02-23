Три стильные причёски, которые эффектно вырастают

Три модные стрижки, которые красиво отрастают

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Перед тем как принять решение о стрижке, обрати внимание: как она будет смотреться, когда волосы начнут отрастать? В этой подборке ты найдешь прически, которые будут выглядеть привлекательно, независимо от того, когда ты последний раз была у парикмахера.

Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Шэг

Название "шэг" переводится с английского как "лохматый", что отлично характеризует эту стрижку. Когда волосы начинают отрастать, она становится еще более стильной. Однако, рекомендуется время от времени обновлять слои, чтобы сохранить выразительность прически.

Пикси

Пикси может показаться слишком капризной для кого-то. Это действительно так, особенно когда приходит время отрастания и ты хочешь вернуться к более длинным волосам. Однако за этот период можно простить пикси, особенно когда волосы достигают длины, позволяющей создать различные укладки.

Боб

Боб всегда выглядит стильно, когда волосы начинают отрастать. Просто волосы уже не такие короткие, как при первой стрижке, но при этом остаются элегантными и привлекательными.

Стрижка, которая идет всем формам лица и любой фигуре