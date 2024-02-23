Как поддерживать здоровье кожи лица в переходный период между сезонами

Как правильно ухаживать за кожей лица в период межсезонья

2:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На нашей коже наступает период межсезонья, который требует особого внимания и ухода. Весной, когда холодный воздух еще сохраняется за окном, а отопительный сезон еще не завершен, особенно важно поддерживать уровень увлажнения. Мы не оставляем это на волю случая и обращаемся к проверенным методам.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота, согласно множеству исследований, является одним из наиболее эффективных средств для увлажнения кожи. Она способна восполнить дефицит влаги даже в глубоких слоях кожи, устранить стянутость, предотвратить преждевременное старение и поддержать гидролипидный баланс.

При выборе ухода для кожи, особенно в межсезонье, предпочтение отдается аптечной косметике. Это обусловлено ее сертифицированными формулами, проверенной безопасностью и высокой концентрацией активных компонентов.

Лидерами в увлажнении кожи, как показывают продажи, являются продукты Librederm*. Их гиалуроновая линейка средств не содержит парабены, красители и отдушки, подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Основой всех средств является низкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая глубоко проникает в кожу и увлажняет ее изнутри. Дополнительные активные компоненты усиливают действие гиалуроновой кислоты.

Процесс ухода начинается с очищения кожи. В межсезонье рекомендуется использовать более щадящие очищающие средства. Пенка для умывания Librederm содержит низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и мягкие очищающие компоненты.

Затем следует этап ухода, начиная с тоника. Этот продукт не только удаляет остатки очищающего средства, но и восстанавливает кислотный баланс кожи. Тоник гиалуроновой линейки Librederm увлажняет, смягчает и тонизирует кожу.

Завершает процесс ухода увлажняющий гиалуроновый крем Librederm. Он обеспечивает продолжительное увлажнение, устраняет морщинки, сухость и шелушения благодаря высокой концентрации гиалуроновой кислоты и других активных ингредиентов.

Кроме основного ухода, важно уделять внимание проблемам вокруг глаз. Инновационные патчи Librederm помогают справиться с отечностью и темными кругами под глазами, поддерживая тонус и упругость кожи.

В уходе за кожей в межсезонье важны регулярность, последовательность и правильное увлажнение. Предпочтение следует отдавать средствам одной марки, которые взаимодополняют друг друга и усиливают эффект.

5 ПРАВИЛ ДОМАШНЕГО УХОДА