Мультифакториальный подход: последовательное руководство по уходу за телом в период снижения веса

Пошаговая инструкция ухода за телом во время похудения

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы осознаем, что предупреждение проблемы является более привлекательной альтернативой, нежели ее последующее преодоление. Поэтому мы предлагаем комплексный план ухода за телом, который в сочетании с правильным питанием и активным образом жизни обеспечивает достижение желаемой формы.

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Для борьбы с дряблостью, сухостью кожи и целлюлитом, наша методика включает в себя следующие этапы:

Драйбрашинг — массаж сухой щеткой: методика антицеллюлитного массажа при помощи сухой щетки способствует улучшению кровообращения и лимфатического дренажа, а также выводу лишней жидкости. Этот процесс помогает разрушить застойные отложения в жировых клетках, уменьшая образование целлюлита. Скрабирование: после драйбрашинга рекомендуется принять душ и провести массаж с использованием скраба. Эксфолиант может быть представлен солью, сахаром, кофе или шариками из оксида кремния. Этот процесс помогает удалить омертвевшие клетки кожи и подготавливает ее к следующему этапу ухода. Обертывание: обертывание является эффективной профилактикой целлюлита, помогает справиться с отеками, восстанавливает упругость кожи и проводит детоксикацию. Техника горячего и холодного обертывания основана на принципе парникового эффекта, который помогает активизировать метаболические процессы и выводить токсины. Подтягивающие увлажняющие кремы и масла: завершающий этап в уходе за кожей включает использование подтягивающих кремов или масел. Эти средства борются с растяжками и признаками старения кожи, обогащая ее полезными компонентами, такими как кофеин, имбирь, пептиды и масла натурального происхождения.

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