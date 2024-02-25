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Стилист Скороходова рассказала про трендовые оправы очков весны-лета 2024 года

3:32
Моя семья » Красота и стиль

Прозрачные авиаторы предрекаются одним из модных трендов сезона весна-лето 2024 года. Об этом сообщила стилист Анна Скороходова.

Стилист Скороходова рассказала про трендовые оправы очков весны-лета 2024 года
Фото: Unsplash by Riccardo Fissore is licensed under public domain

"Я рекомендую обратить внимание на авиаторы с прозрачной, тонкой оправой. Я считаю, что это будет ключевой тренд в 2024 году. Хотя сами по себе они достаточно крупные, благодаря невесомой, фактически прозрачной оправе, они не будут добавлять лишний объем лицу. Эти очки можно носить как с романтическими, так и с деловыми нарядами", — отметила эксперт.

По её словам, сегодня в моде подчеркнутая женственность, поэтому массивные оправы с широкими рамами уступают свои позиции.

"Даже оверсайз-очки лучше выбирать без излишней массивности и декора. Сейчас модно обращать внимание на тонкую оправу, несмотря на объемные стекла. Таким образом, мы сохраняем тенденцию к оверсайзу и массивным очкам, но интерпретируем их в новом ключе", — посоветовала стилист.

Также в сезоне весна-лето будут актуальны очки с бесцветной оправой.

"Линзы могут быть как прозрачными, так и окрашенными. Можно выбирать не просто слегка затемненные очки, а такие, у которых есть некий оттенок. Например, зеленоватый или розоватый, если это соответствует вашему стилю", — сказала Скороходова.

Оправа в черепаховом стиле не теряет своей популярности уже несколько сезонов подряд. По словам стилиста, нет строгих правил относительно её формы, но она рекомендует обратить внимание на квадратную оправу с закругленными углами.

Оправа в анималистичной расцветке может быть отличным выбором для тех, кто не готов к резким экспериментам, но хочет добавить звериный акцент к своему образу.

"Наиболее трендовым в этом стиле, наверное, является леопардовый принт. Очки в такой расцветке можно сочетать как с яркими, так и с монохромными нарядами. Например, алое платье, жакет и оправа с анималистичным узором в качестве акцента. Если вы предпочитаете образы в бежевых тонах, то очки станут ключевым элементом вашего наряда", — объясняет эксперт.

Геометрические формы актуальны в любых аксессуарах и нарядах в настоящее время. Квадратные и прямоугольные очки находятся на пике популярности.

"Если вы не хотите экспериментировать, обратите внимание на оправу в форме "кошачьего глаза", которая уже стала классикой. Эта форма очков, на мой взгляд, никогда не выйдет из моды. Оправу в таком стиле можно выбрать в черном или другом насыщенном цвете. Даже стекла можно сделать непрозрачными. Также можно выбрать альтернативы с различными коричневыми оттенками", — подчеркивает Скороходова.

При выборе оправы стилист советует обращать внимание на форму лица.

"Миниатюрным девушкам лучше избегать массивных оправ, так как они могут выглядеть громоздко. Для тех, у кого широкое или круглое лицо, предпочтительнее выбирать оправы с угловатыми формами вместо классических, чтобы не добавлять лишний объем. Это касается как очков для зрения, так и солнцезащитных очков", — уточняет эксперт.

Также важен тон кожи.

"Девушкам с теплым оттенком кожи лучше подходят оправы теплых тонах, таких как коричневый, бежевый и кофейный. Тем, у кого кожа более бледная, стоит обратить внимание на стальные, холодные оттенки", — заключила стилист в беседе с "Москва 24".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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