Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эволюция селекторов автоматических коробок передач: от рычагов к джойстикам
Диетолог Хилл сообщил, что корица помогает снизить холестерин
МЧС Белоруссии использовало Бузову для создания предупреждающего ролика
Китайские ученые заявили, что женщины получают больше пользы от тренировок, чем мужчины
Турецкие археологи обнаружили возможное место остановки Ноева ковчега у Арарата
Как вырастить красивые хризантемы в саду
От заболеваний до доверия: собаки могут всё, выявляет исследование из Японии
Собчак высказалась о судебном иске по поводу "голой вечеринки" Насти Ивлеевой
Эксперты WADA не закончили расследование дела фигуристки Валиевой
То, что доктор прописал: расслабляющие средства для ванны с морской солью, розой и малиной

Расслабляющие средства для ванны с морской солью, розой и малиной

2:18
Моя семья » Красота и стиль

Превратить вашу ванную комнату в настоящий SPA-салон — именно то, что стоит попробовать во время продолжающихся холодов. Зажгите свечи, включите музыку, наполните ванну водой и добавьте туда соль, пену или масло — или даже все вместе! Так вы не только позаботитесь о своей коже, но и улучшите свое эмоциональное состояние. Лучшие средства для ванны вы найдете в подборке BeautyHack. ru, и что важно — все они доступны для покупки онлайн.

Расслабляющие средства для ванны с морской солью, розой и малиной
Фото: Unsplash by Backbone Visuals

В первую очередь стоит обратить внимание на соль для ванны Sea Salt Bath от La Bruket. Этот шведский бренд, основанный художником по керамике Моникой Кайлин, известен своим минималистичным дизайном и эффективностью. Соль для ванны Mint обеспечивает бодрящий аромат и разглаживает кожу, благодаря содержанию масла и перечной мяты.

Для любителей цветочных ароматов и особенно розы рекомендуется масло для ванны Red Roses Bath Oil от Jo Malone. В его составе — букет из семи видов розы, листья фиалки, ноты лимона и масла сладкого миндаля, жожоба и авокадо. Эти ингредиенты не только увлажняют кожу, но и создают чувственный аромат.

На сайте Lush вы можете найти множество вариантов бомбочек для ванны, из которых особенно выделяется "Бабочка". Ее сиренево-розовая окраска и аромат масел турецкой розы и лимона поднимут вам настроение и позаботятся о вашей коже благодаря витамину Е.

Натуральная соль для ванны Deadsea Salt от Ahava содержит кристаллы с Мертвого моря, которые укрепляют иммунитет, успокаивают и расслабляют. Этот продукт превратит ваш домашний уход в настоящую SPA-процедуру.

Пена для ванны "Вербена" от L'Occitant с ароматом вербены и лимона увлажняет и питает кожу, а также создает неповторимую атмосферу, напоминая о южной Франции.

Наконец, бомбочка для ванны Мед и малина от Mi&Ko сочетает в себе успокаивающие свойства меда и восстанавливающие свойства масла косточек малины, делая вашу ванну еще более приятной.

Забота о себе становится приятным ритуалом с этими прекрасными средствами для ванны, которые подарят вам не только удовольствие, но и заботу о вашей коже.


Соль для ванны из того, что есть на вашей кухне: как поддержать себя в период стресса
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Сорт томатом "Сто пудов"
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Украинская власть пытается утянуть с собой в бездну всю Европу Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Последние материалы
Собчак высказалась о судебном иске по поводу "голой вечеринки" Насти Ивлеевой
Эксперты WADA не закончили расследование дела фигуристки Валиевой
Онколог Смирнова назвала доступный способ снизить риск рака кишечника
Оксана Самойлова с Джиганом детьми переехала в новый дом
В текущем году в России состоится запуск наиболее протяжённого речного круиза
Внедрение туристического кода центральной части Улан-Удэ завершено
В Дзержинске открылся второй кинофестиваль "Черноречье фест"
Вера Брежнева высказала слова благодарности к Константину Меладзе
Окрашивание Air Touch: почему подходит всем, облегчает жизнь и никогда не выйдет из моды
Сергей Лазарев решил жилищные проблемы "диско-бабушки" из Сыктывкара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников