То, что доктор прописал: расслабляющие средства для ванны с морской солью, розой и малиной

Расслабляющие средства для ванны с морской солью, розой и малиной

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Превратить вашу ванную комнату в настоящий SPA-салон — именно то, что стоит попробовать во время продолжающихся холодов. Зажгите свечи, включите музыку, наполните ванну водой и добавьте туда соль, пену или масло — или даже все вместе! Так вы не только позаботитесь о своей коже, но и улучшите свое эмоциональное состояние. Лучшие средства для ванны вы найдете в подборке BeautyHack. ru, и что важно — все они доступны для покупки онлайн.

Фото: Unsplash by Backbone Visuals

В первую очередь стоит обратить внимание на соль для ванны Sea Salt Bath от La Bruket. Этот шведский бренд, основанный художником по керамике Моникой Кайлин, известен своим минималистичным дизайном и эффективностью. Соль для ванны Mint обеспечивает бодрящий аромат и разглаживает кожу, благодаря содержанию масла и перечной мяты.

Для любителей цветочных ароматов и особенно розы рекомендуется масло для ванны Red Roses Bath Oil от Jo Malone. В его составе — букет из семи видов розы, листья фиалки, ноты лимона и масла сладкого миндаля, жожоба и авокадо. Эти ингредиенты не только увлажняют кожу, но и создают чувственный аромат.

На сайте Lush вы можете найти множество вариантов бомбочек для ванны, из которых особенно выделяется "Бабочка". Ее сиренево-розовая окраска и аромат масел турецкой розы и лимона поднимут вам настроение и позаботятся о вашей коже благодаря витамину Е.

Натуральная соль для ванны Deadsea Salt от Ahava содержит кристаллы с Мертвого моря, которые укрепляют иммунитет, успокаивают и расслабляют. Этот продукт превратит ваш домашний уход в настоящую SPA-процедуру.

Пена для ванны "Вербена" от L'Occitant с ароматом вербены и лимона увлажняет и питает кожу, а также создает неповторимую атмосферу, напоминая о южной Франции.

Наконец, бомбочка для ванны Мед и малина от Mi&Ko сочетает в себе успокаивающие свойства меда и восстанавливающие свойства масла косточек малины, делая вашу ванну еще более приятной.

Забота о себе становится приятным ритуалом с этими прекрасными средствами для ванны, которые подарят вам не только удовольствие, но и заботу о вашей коже.





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