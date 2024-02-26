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Идеальный ритуал ухода за кожей: роскошное увлажнение и нежность за одну ночь

6 простых шагов к роскошному увлажнению тела: как проснуться с мягкой кожей

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Подарите своей коже роскошное увлажнение и нежность за одну ночь с помощью этого простого и эффективного ритуала. Всего несколько шагов от экспертов beautylish.com, и вы окунетесь в мир релаксации и ухода за собой, ощущая удивительные результаты уже на следующее утро.

6 простых шагов к роскошному увлажнению тела: как проснуться с мягкой кожей
Фото: veinclinicperth.com.au/

Вам понадобятся:

  • Отшелушивающая перчатка для тела
  • Пемза для ног
  • Очень плотный увлажняющий крем для кожи или масло
  • Носки и перчатки из 100% хлопка
  • Дополнительный комплект постельного белья

Шаг 1: включите свою любимую музыку и создайте атмосферу спокойствия. Этот момент полностью принадлежит вам, поэтому наслаждайтесь им.

Шаг 2: принимая горячий душ или ванну, освободитесь от ороговевших клеток кожи при помощи отшелушивающей перчаток. Не забудьте обработать все участки тела, чтобы кожа стала гладкой и приятной на ощупь. При необходимости используйте пемзу для ног.

Шаг 3: после выхода из ванны или душа, слегка высушите кожу и нанесите плотный крем или масло для тела, хорошо втерев его в кожу.

Шаг 4: массируйте кремом ступни и ноги, обеспечивая им дополнительное увлажнение, а затем наденьте носки.

Шаг 5: поступите так же с руками, втирая крем в кутикулу и массируя ладони. Наденьте перчатки из хлопка для улучшения эффекта увлажнения.

Шаг 6: подготовьте кровать, застелив её дополнительным постельным бельем и ложитесь спать. Проснувшись утром, вы почувствуете, как ваша кожа стала невероятно мягкой и увлажненной.

Благодаря этому простому ритуалу, ваша кожа будет выглядеть и чувствовать себя так, словно вы провели день на спа-процедурах. Не сомневайтесь, что это станет вашим новым любимым уходом за собой!

5 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОЙ КОЖЕ ТЕЛА
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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