Дезодорант-кристалл: чем он отличается от обычного и как действует

Что такое дезодорант-кристалл, и как он на самом деле работает

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Дезодоранты-кристаллы всё ещё остаются новинкой для многих россиян, несмотря на то, что в Азии они используются уже многие столетия. С развитием тренда на органическую косметику они стали популярными в США и Европе, вызвав волну интереса. Однако, их по-прежнему можно найти преимущественно в органических магазинах или при путешествиях. Но стоит обратить на них внимание, и вот почему.

Фото: openverse.org by kruder396 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Что такое дезодорант-кристалл?

Дезодорант-кристалл состоит из неорганического соединения Potassium Alum или сульфата алюминия-калия. Этот кристалл обладает антимикробными свойствами и борется с бактериями, вызывающими неприятный запах. При нанесении на кожу создается защитная пленка, не мешающая естественному процессу потоотделения, но предотвращающая появление запаха.

В чем отличие кристаллов от других органических дезодорантов и антиперспирантов?

Основное различие между органическими дезодорантами (включая кристаллы) и антиперспирантами заключается в том, что последние содержат соли алюминия, которые сужают протоки потовых желез и блокируют выделение пота. Существуют данные о потенциальном влиянии антиперспирантов на здоровье, что вызывает определенные опасения. В этом контексте органические дезодоранты, созданные из натуральных компонентов, предпочтительнее. Однако они могут не подходить для всех, особенно для людей с чувствительной кожей.

Как использовать дезодорант-кристалл?

Для эффективного действия дезодорант должен быть влажным, поэтому рекомендуется наносить его на влажную кожу после душа или предварительно увлажнить стик водой.

Дезодорант-кристаллы не имеют запаха и не оставляют следов на одежде. Они обеспечивают защиту от запаха, сохраняя при этом чистоту и свежесть.

Цена: около 300 рублей.

Минеральный дезодорант кристалл Grace Deo Crystal