Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доктор биологических наук РАН Дорохов усомнился, что музыка способна лечить
Двоих подростков доставили в МВД за повреждение мемориальных табличек в парке в Новой Москве
WP: США адаптировали военный тренировочный полигон в Форт-Ирвине в штате Калифорния
Домашние животные и сон детей: польза исследований канадских ученых
Представитель Борреля усомнился в словах Медведева о "русском Киеве"
Американское СМИ рассказало беспорядочном бегстве ВСУ из Авдеевки
Limnology and Oceanography: высокое содержание органики сделало реку Руки самой тёмной на Земле
Как правильно контролировать рост яблони
Политолог Олег Мальцев призвал российских звёзд не заниматься политикой
Дезодорант-кристалл: чем он отличается от обычного и как действует

Что такое дезодорант-кристалл, и как он на самом деле работает

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Дезодоранты-кристаллы всё ещё остаются новинкой для многих россиян, несмотря на то, что в Азии они используются уже многие столетия. С развитием тренда на органическую косметику они стали популярными в США и Европе, вызвав волну интереса. Однако, их по-прежнему можно найти преимущественно в органических магазинах или при путешествиях. Но стоит обратить на них внимание, и вот почему.

Что такое дезодорант-кристалл, и как он на самом деле работает
Фото: openverse.org by kruder396 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Что такое дезодорант-кристалл?

Дезодорант-кристалл состоит из неорганического соединения Potassium Alum или сульфата алюминия-калия. Этот кристалл обладает антимикробными свойствами и борется с бактериями, вызывающими неприятный запах. При нанесении на кожу создается защитная пленка, не мешающая естественному процессу потоотделения, но предотвращающая появление запаха.

В чем отличие кристаллов от других органических дезодорантов и антиперспирантов?

Основное различие между органическими дезодорантами (включая кристаллы) и антиперспирантами заключается в том, что последние содержат соли алюминия, которые сужают протоки потовых желез и блокируют выделение пота. Существуют данные о потенциальном влиянии антиперспирантов на здоровье, что вызывает определенные опасения. В этом контексте органические дезодоранты, созданные из натуральных компонентов, предпочтительнее. Однако они могут не подходить для всех, особенно для людей с чувствительной кожей.

Как использовать дезодорант-кристалл?

Для эффективного действия дезодорант должен быть влажным, поэтому рекомендуется наносить его на влажную кожу после душа или предварительно увлажнить стик водой.

Дезодорант-кристаллы не имеют запаха и не оставляют следов на одежде. Они обеспечивают защиту от запаха, сохраняя при этом чистоту и свежесть.

Цена: около 300 рублей.

Минеральный дезодорант кристалл Grace Deo Crystal
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Сорт томатом "Сто пудов"
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
10 лет после Майдана: война, разрушенная экономика, исход населения Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Последние материалы
Врач Шуппо назвал хроническое воспаление причиной деменции
Госдума: "Новые люди" предложили отзывать чиновников через "Госуслуги"
Путин назвал хорошими впечатления от полёта на Ту-160М
Почему постоянная доливка моторного масла в автомобиль может быть опасной
Домашние котлеты из говяжьего фарша
Психолог Кузина рассказала о причинах "синдрома Плюшкина"
Сыворотки, кремы и спреи, которые защитят прическу в дождливую погоду
РИА Новости: наскальные рисунки в Каповой пещере создала, вероятно, женщина
В онлайн-кинотеатре Premier вышел сериал "Красный 5"
Использовать как щит: к обороне Харькова в первом эшелоне готовят пенсионеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников