Продукты в форме сывороток, кремов и спреев предназначены для обеспечения защиты прически во время дождливой погоды

Сыворотки, кремы и спреи, которые защитят прическу в дождливую погоду

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При присутствии дождя, снега или сырости за окном необходимо использовать специальные продукты для защиты прически. Мы подобрали эффективные сыворотки, кремы и спреи, которые помогут сохранить укладку в любых погодных условиях, предотвращая завивание или сохраняя идеальный завиток. Важно следовать инструкциям по применению, так как некоторые продукты рекомендуется наносить на влажные волосы, а другие — на сухие.

Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сыворотка для гладкости волос Original Serum, Frizz Ease, John Frieda

Бестселлер линии Frizz Ease, John Frieda, который призван бороться с непослушными волосами. Обладает термозащитными свойствами и содержит силиконы, протеины шелка и экстракты женьшеня.

Цена: 1140 руб.

Сыворотка для создания идеальных локонов Defrizz Serum, Keune

Помогает создать и сохранить красивые локоны при влажной погоде.

Обогащена питательным апельсиновым комплексом и обеспечивает двойное действие: фиксацию завитка и термозащиту.

Цена: 2100 руб.

Крем для безупречно ровных волос Blow Dry Cream, Smooth Styler, Kardashian Beauty

Идеальное решение для разглаживания волос и защиты от горячих температур при укладке. Содержит масло черного тмина и обеспечивает стойкость прически.

Цена: 2300 руб.

Крем для непослушных волос Define & Hold, Percy & Reed

С восковой формулой, которая фиксирует пряди, придает блеск и разглаживает волосы. Содержит экстракты семян конского каштана и воск подсолнечника.

Цена: 1230 руб.

Крем для гладкости и блеска волос After Party, Bed Head, TIGI

Обогащённый комплексом из смеси кондиционеров и рициноевым маслом крем, который не только укрощает непослушные волосы, но и увлажняет и придает им блеск.

Цена: 1120 руб.

ЧТО? КУДА? ЗАЧЕМ? Как сохранить укладку в плохую погоду?