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Продукты в форме сывороток, кремов и спреев предназначены для обеспечения защиты прически во время дождливой погоды

Сыворотки, кремы и спреи, которые защитят прическу в дождливую погоду

1:56
Моя семья » Красота и стиль

При присутствии дождя, снега или сырости за окном необходимо использовать специальные продукты для защиты прически. Мы подобрали эффективные сыворотки, кремы и спреи, которые помогут сохранить укладку в любых погодных условиях, предотвращая завивание или сохраняя идеальный завиток. Важно следовать инструкциям по применению, так как некоторые продукты рекомендуется наносить на влажные волосы, а другие — на сухие.

Сыворотки, кремы и спреи, которые защитят прическу в дождливую погоду
Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сыворотка для гладкости волос Original Serum, Frizz Ease, John Frieda

  • Бестселлер линии Frizz Ease, John Frieda, который призван бороться с непослушными волосами. Обладает термозащитными свойствами и содержит силиконы, протеины шелка и экстракты женьшеня.
  • Цена: 1140 руб.

Сыворотка для создания идеальных локонов Defrizz Serum, Keune

  • Помогает создать и сохранить красивые локоны при влажной погоде.
  • Обогащена питательным апельсиновым комплексом и обеспечивает двойное действие: фиксацию завитка и термозащиту.
  • Цена: 2100 руб.

Крем для безупречно ровных волос Blow Dry Cream, Smooth Styler, Kardashian Beauty

  • Идеальное решение для разглаживания волос и защиты от горячих температур при укладке. Содержит масло черного тмина и обеспечивает стойкость прически.
  • Цена: 2300 руб.

Крем для непослушных волос Define & Hold, Percy & Reed

  • С восковой формулой, которая фиксирует пряди, придает блеск и разглаживает волосы. Содержит экстракты семян конского каштана и воск подсолнечника.
  • Цена: 1230 руб.

Крем для гладкости и блеска волос After Party, Bed Head, TIGI

  • Обогащённый комплексом из смеси кондиционеров и рициноевым маслом крем, который не только укрощает непослушные волосы, но и увлажняет и придает им блеск.
  • Цена: 1120 руб.

ЧТО? КУДА? ЗАЧЕМ? Как сохранить укладку в плохую погоду?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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