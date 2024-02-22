Продукты в форме сывороток, кремов и спреев предназначены для обеспечения защиты прически во время дождливой погоды

При присутствии дождя, снега или сырости за окном необходимо использовать специальные продукты для защиты прически. Мы подобрали эффективные сыворотки, кремы и спреи, которые помогут сохранить укладку в любых погодных условиях, предотвращая завивание или сохраняя идеальный завиток. Важно следовать инструкциям по применению, так как некоторые продукты рекомендуется наносить на влажные волосы, а другие — на сухие.
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Сыворотка для гладкости волос Original Serum, Frizz Ease, John Frieda
Бестселлер линии Frizz Ease, John Frieda, который призван бороться с непослушными волосами. Обладает термозащитными свойствами и содержит силиконы, протеины шелка и экстракты женьшеня.
Цена: 1140 руб.
Сыворотка для создания идеальных локонов Defrizz Serum, Keune
Помогает создать и сохранить красивые локоны при влажной погоде.
Обогащена питательным апельсиновым комплексом и обеспечивает двойное действие: фиксацию завитка и термозащиту.
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