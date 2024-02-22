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Какие кремы использовать в холодную погоду, чтобы кожа лица была под защитой: назовём пять лучших

Пять лучших колд-кремов для лица

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Лучшие колд-кремы для защиты кожи лица в холодное время представлены в специальной подборке. Среди них:

Пять лучших колд-кремов для лица
Фото: openverse.org by AGRONAUTI is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • Питательный крем для лица с колд-кремом Nourishing Cream with Cold Cream, Mustela: этот крем от Mustela питает и защищает сухую кожу от внешних воздействий, включая холод. Он содержит запатентованный Avocado Perseose и масло ши, обеспечивающие глубокое увлажнение и защиту кожи. Крем безопасен для детей с рождения. Цена: 755 руб.
  • Колд-крем Cold Cream, Avène: этот колд-крем Avène питает, разглаживает и защищает кожу лица от агрессивной внешней среды. Содержит натуральные масла и термальную воду Avène, обладающую успокаивающими свойствами. Цена: 740 руб.
  • Колд-крем Protecting Nourishing Cream, Uriage: крем Uriage с вазелином и пчелиным воском создает защитный барьер на коже, предотвращая обветривание и сухость. Он гипоаллергенен и подходит для детей. Цена: 681 руб.
  • Детский колд-крем для лица ABCDerm Cold-Cream, Bioderma: крем Bioderma обеспечивает питание и защиту нормальной и сухой кожи малыша, защищая от морозов и сухого воздуха. Содержит масло абрикосовых косточек и пчелиный воск. Цена: 1 230 руб.
  • Питательный крем с экстрактом календулы и колд-кремом, Klorane Bebe: колд-крем Klorane успокаивает, смягчает и защищает кожу малыша благодаря экстракту календулы. Он обладает натуральным составом и хорошо впитывается, не оставляя ощущения пленки на коже. Цена: 402 руб.
5 КРЕМОВ ДЛЯ ЛИЦА с хорошим эффектом #бьютипятюня
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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