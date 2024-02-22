Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если на стекле авто появилась трещина: лайфхак для водителей
Российские военные сбили украинскую ракету С-200 над Ростовской областью
Helldivers 2 не хватает серверов из-за большого числа игроков
Автоэксперт Демчук: в России появятся новые конкуренты в сегменте бюджетных авто
Экс-премьер Британии Трасс: Запад обречён из-за активизации левых в мире
Терапевт Якушкина заявила, что молоко является самым сильным аллергеном
ВСУ расстреляли своих отступающих солдат на Сватовско-Кременском направлении
Bloomberg: юристы одобрили конфискацию российских активов Западом
Молекулярные биологи разработали методику копирования и вставки генов в ДНК
Тройное в одном: стики и тинты, которые могут заменить помаду, румяна и тени для век

Стики и тинты, которые заменят помаду, румяны и тени

1:41
Моя семья » Красота и стиль

В последние годы крупные компании активно поддерживают идею осознанного потребления, призывая к носке одного наряда в течение нескольких лет и использованию одного косметического средства вместо нескольких. В фэшн-индустрии это проявляется в примерах звезд, а в бьюти-мире — в многофункциональных стиках, тинтах и румянах, способных заменить помаду, румяна и тени для век. Этот тренд находит свое отражение в брендах, которые разрабатывают универсальные продукты, удовлетворяющие потребности современных потребителей.

Стики и тинты, которые заменят помаду, румяны и тени
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Например, стик Soda с натуральными компонентами и кремовой текстурой предлагает четыре оттенка, обеспечивая легкое нанесение на кожу. Тинт для губ и щек OK Beauty в оттенке Gypsy обладает матовой текстурой, позволяя контролировать интенсивность цвета в зависимости от желаемого эффекта. Румяна в стике My Clarins с органическим маслом кокоса подходят для использования на веках и являются веганским продуктом.

Для создания натурального сияния можно обратить внимание на гелево-кремовые румяна Cheek Heat от Maybelline или стик L. A. Girl с легкой и долговременной текстурой. Тинт для губ и щек от Benefit характеризуется стойкостью даже при воздействии влаги и пищи. Румяна для губ и щек от Bobbi Brown в кремовой текстуре и компактной упаковке обеспечивают легкое нанесение как кисточкой, так и пальцами.

Такие универсальные продукты позволяют с легкостью создавать стильный и элегантный образ, сохраняя при этом функциональность и экономичность в использовании косметики.

БИТВА ПРОДУКТОВ – ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИНТ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Володин: объявили санкции, а рыбку русскую едят!
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
После Авдеевки ВС РФ штурмуют Ласточкино, российская армия освободила Победу Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Эксперт-диетолог назвал самый полезный суп. Он насыщает белком и при этом не ведёт к ожирению
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Последние материалы
ВСУ расстреляли своих отступающих солдат на Сватовско-Кременском направлении
Bloomberg: юристы одобрили конфискацию российских активов Западом
Стики и тинты, которые заменят помаду, румяны и тени
После Авдеевки ВС РФ штурмуют Ласточкино, российская армия освободила Победу
Молекулярные биологи разработали методику копирования и вставки генов в ДНК
Стелла Ассанж: "Англия - цепной пёс США"
Как можно разнообразить привычный омлет с сыром на завтрак
Сорта барбариса имеют свои особенности и преимущества. Выберите свой!
Водителям не стоит этого делать: три ошибки за рулем, приводящие к серьезным поломкам машины
Полуторагодовалый ребенок в Петербурге получил ожоги от кипятка в раковине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников