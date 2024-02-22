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Инъекции для увлажнения кожи: обзор процедур и рекомендации по выбору соответствующего оборудования

Формула воды: рассказываем об инъекциях для увлажнениях кожи и какой аппарат выбрать

2:26
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Увлажненная и светящаяся кожа всегда в моде, независимо от возраста и времени. Чтобы достичь максимального эффекта, необходимо принимать комплексные меры, однако существуют базовые этапы, без которых невозможно обойтись.

Формула воды: рассказываем об инъекциях для увлажнениях кожи и какой аппарат выбрать
Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Доктор Юлия Максимова, врач-косметолог дерматовенеролог в клинике Quantum Qlinic, поделилась подробностями с BeautyHack. ru.

Первый шаг — восстановление уровня увлажненности тканей с помощью введения внутрикожных препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту в сочетании с аминокислотами, пептидами и витаминами, известными как биоревитализация. Гиалуроновая кислота, которую организм вырабатывает самостоятельно, снижается под воздействием внутренних и внешних факторов, что приводит к сухости кожи, потере тонуса и эластичности, а также появлению мелких морщин.

Второй этап — качественное восстановление гидролипидного барьера и усиление защитных свойств кожи с помощью сывороток с гиалуроновой кислотой, витаминами группы В и кремами, содержащими церамиды.

Выбор препарата зависит от возраста и состояния кожи пациента. Для молодых людей сухость кожи и желание загорать, но без явных изменений, рекомендуется препарат Novacutan Y bio, содержащий помимо гиалуроновой кислоты также аминокислоты для укрепления сосудистой стенки.

Для пациентов 30+, у которых имеются признаки гиперпигментации и телеангиэктазии, подходят препараты Meso Xanthin и Novacutan S bio в сочетании с Novacutan Y bio.

Пациенты 35+ с сухой кожей и морщинами могут воспользоваться препаратами Meso Wharthon, "Гиалтокс" или биоревитализантом PROFHILO.

Для тех, кому от 18 до 45+ лет и страдающих от классического отечно-деформационного старения кожи, рекомендуется препарат Hyalual в различных концентрациях.

Врач-косметолог в клинике Quantum Qlinic разрабатывает индивидуальные схемы лечения для каждого пациента, учитывая вид препарата, особенности кожи и желаемые результаты. Таким образом, для достижения максимального и долгосрочного эффекта всегда требуется курс лечения. Перед началом курса каждый пациент получает консультацию, на которой врач подбирает подходящий препарат, рассчитывает курс инъекций и предоставляет рекомендации по уходу за кожей после процедуры.

Лучшие процедуры для улучшения качества кожи лица!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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