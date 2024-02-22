Шесть надежных продуктов для ухода за кожей, склонной к жирности

Шесть проверенных средств для ухода за жирной кожей

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Менеджер специальных проектов BeautyHack. ru, Наталья Андреева, всегда следит за последними открытиями в бьюти-индустрии, оставаясь верной как новинкам, так и давним фаворитам. Она поделилась шестью топ-средствами, которые всегда стоят на ее косметическом столе.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Первым в списке идет гель для умывания с аминокислотами Molecular Silk Amino Hydrating Cleanser от Allies of Skin. Этот продукт не только очищает кожу, но и обеспечивает антиоксидантную защиту, благодаря низкому уровню pH, который нейтрализует вредное воздействие проточной воды.

Затем Наталья рекомендует очищающий гель с отшелушивающим действием by Zo Skin, который эффективно удаляет излишки себума, делая кожу матовой и свежей.

Крем для рук и ногтей Франжипани-Монои от Elemis не только увлажняет кожу, делая ее шелковистой, но и погружает в атмосферу океана благодаря своему аромату.

Для придания лицу сияния и загара Наталья выбирает увлажняющий крем-бронзатор Total Glow Bronzing от Elemis, который не только не забивает поры, но и дополнительно увлажняет кожу.

Балансирующая питательная сыворотка для жирной и комбинированной кожи лица от Botavikos, несмотря на свою доступную цену, обеспечивает коже питание и антибактериальный эффект, делая кожу гладкой и сияющей.

И, наконец, Наталья выделяет ночную пептидную маску с ретиналем от Allies of Skin, которая моментально восстанавливает поврежденную кожу и выравнивает ее тон, являясь настоящим спасением после походов к косметологу.

Как очистить поры? Уход за жирной кожей.