Волосы будут безнадёжно испорчены, если использовать эти аксессуары

Три популярных аксессуара, которые портят твои волосы

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Расскажем об аксессуарах, которые могут оказать негативное воздействие на здоровье наших волос.

Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Невидимки: хотя невидимки часто спасают нас в затруднительных ситуациях, они могут слишком плотно облегать волосы, что приводит к их повреждению. Кроме того, они могут царапать кожу головы. Поэтому важно выбирать невидимки с закругленными защитными концами. Резинки-пружинки: этот тип резинок, представленный компанией Invisibobble, имеет ряд преимуществ: не впитывает влагу и не защемляет волосы. Однако снять такую резинку может оказаться сложно, и она может вырывать несколько волосков. Поэтому нужно быть осторожным при ее использовании. Обычные тугие резинки также лучше не использовать, так как они могут оставлять заломы на волосах и травмировать их. Вместо этого стоит предпочесть шелковые резинки, которые бережно обращаются с волосами. Массивные заколки: заколки с крупными металлическими деталями могут создавать дополнительное напряжение для волос и потянуть их вниз из-за своего веса. Поэтому, если вы предпочитаете такие аксессуары, выбирайте заколки из легких материалов, которые не будут негативно влиять на ваши пряди.

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