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Поднимают эффективность кремов и способствуют оптимизации метаболических процессов в коже: что представляют собой бустеры и почему они важны для вас

Что такое бустеры и зачем они вам нужны

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Разговоры о бустерах для лица, которые усиливают действие привычных средств ухода за кожей, начались в 2015 году, привлекая внимание к себе из Азии вместе с популяризацией корейской косметики. Термин "boost" в переводе с английского означает "ускорение", и эти продукты именно это и делают. Они помогают активным ингредиентам проникать глубже в кожу, повышая эффективность ухода.

Что такое бустеры и зачем они вам нужны
Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

В России бустерами для лица чаще пользуются в форме "гибридов", таких как лосьоны-бустеры или сыворотки-бустеры. Этот тренд уже стал весьма популярным и закрепился в космецевтической индустрии.

Бустеры обладают легкой текстурой, содержат липидную фазу, которая удерживает влагу в коже, а также высокую концентрацию активных ингредиентов, таких как гиалуроновая кислота, пептиды и факторы роста. Они способствуют улучшению качества кожи, борются с различными проблемами, такими как питание, акне или пигментация.

Бустеры можно использовать под сыворотки и кремы, добавлять в уходовые средства или применять самостоятельно в виде курсов. Однако они не предназначены для ежедневного применения.

В настоящее время бустеры представлены в линейках практически всех косметических брендов, таких как Dermalogica, Payot, Sesderma, Clarins и многих других.

Для усиления действия кремов также можно использовать самостоятельные методы, например, добавив в них витамин С в жирорастворимой капсуле или использовать Димексид в качестве проводника. Однако важно помнить о возможных противопоказаниях и о необходимости проконсультироваться с врачом, если имеются аллергии или другие проблемы со здоровьем.

В некоторых известных брендах можно найти следующие продукты:

  • Витаминный коктейль Fresh Pressed от Clinique;
  • Концентрат для восполнения энергии уставшей кожи лица Booster Energy от Clarins;
  • Омолаживающая сыворотка для лица, придающая сияние коже Capture Youth Glow Booster от Dior;
  • Крем для коррекции морщин Lifting Cellular Collagen Booster Cream от Doctor Babor;
  • Ежедневный гель-сыворотка для кожи, подверженной агрессивным внешним воздействиям MINÉRAL 89 от Vichy.

Что такое "бустеры"?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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