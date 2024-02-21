Разговоры о бустерах для лица, которые усиливают действие привычных средств ухода за кожей, начались в 2015 году, привлекая внимание к себе из Азии вместе с популяризацией корейской косметики. Термин "boost" в переводе с английского означает "ускорение", и эти продукты именно это и делают. Они помогают активным ингредиентам проникать глубже в кожу, повышая эффективность ухода.
В России бустерами для лица чаще пользуются в форме "гибридов", таких как лосьоны-бустеры или сыворотки-бустеры. Этот тренд уже стал весьма популярным и закрепился в космецевтической индустрии.
Бустеры обладают легкой текстурой, содержат липидную фазу, которая удерживает влагу в коже, а также высокую концентрацию активных ингредиентов, таких как гиалуроновая кислота, пептиды и факторы роста. Они способствуют улучшению качества кожи, борются с различными проблемами, такими как питание, акне или пигментация.
Бустеры можно использовать под сыворотки и кремы, добавлять в уходовые средства или применять самостоятельно в виде курсов. Однако они не предназначены для ежедневного применения.
В настоящее время бустеры представлены в линейках практически всех косметических брендов, таких как Dermalogica, Payot, Sesderma, Clarins и многих других.
Для усиления действия кремов также можно использовать самостоятельные методы, например, добавив в них витамин С в жирорастворимой капсуле или использовать Димексид в качестве проводника. Однако важно помнить о возможных противопоказаниях и о необходимости проконсультироваться с врачом, если имеются аллергии или другие проблемы со здоровьем.
В некоторых известных брендах можно найти следующие продукты:
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.