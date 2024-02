Почему экстракты томатов в косметических средствах пользуются особенной популярностью в летний период

Летние исследования подтверждают необходимость включения томатов в рацион для защиты кожи от ультрафиолетового излучения. Однако, помимо питания, косметологи рекомендуют использовать косметику с экстрактами томатов в летний период. Это не означает, что можно отказаться от средств с SPF, так как томаты лишь дополняют защиту. Расспросив косметолога Кристину Буссе о преимуществах кремов, сывороток и масок с томатами, выяснилось, какие проблемы кожи они решают и кому подходят.

