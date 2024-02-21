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Почему экстракты томатов в косметических средствах пользуются особенной популярностью в летний период

Почему экстракты томатов в косметике особенно популярны летом

1:43
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Летние исследования подтверждают необходимость включения томатов в рацион для защиты кожи от ультрафиолетового излучения. Однако, помимо питания, косметологи рекомендуют использовать косметику с экстрактами томатов в летний период. Это не означает, что можно отказаться от средств с SPF, так как томаты лишь дополняют защиту. Расспросив косметолога Кристину Буссе о преимуществах кремов, сывороток и масок с томатами, выяснилось, какие проблемы кожи они решают и кому подходят.

Почему экстракты томатов в косметике особенно популярны летом
Фото: This is of my own making by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В томатах содержится множество витаминов группы В, С и Е, а также органические кислоты, такие как лимонная и яблочная, которые не только увлажняют кожу, но и улучшают ее цвет, делают более упругой и эластичной. Они также способствуют уменьшению возрастных изменений кожи, благодаря витаминам С, Е и антиоксиданту ликопину, которые борются с фотостарением. Антиоксидант ликопин усиливает естественную защиту кожи от солнечных ожогов, но следует помнить, что это не заменяет средства с SPF.

В косметике экстракты томатов могут сочетаться с различными ингредиентами в зависимости от типа кожи и целей продукта. Они применяются в средствах для ухода за кожей лица, тела, областью вокруг глаз и даже в солнцезащитных средствах.

Поскольку в косметические продукты добавляются лишь экстракты томатов, а не сам фрукт, и в малых количествах, их использование в косметике может быть безопасным даже для тех, кто не употребляет томаты из-за проблем со здоровьем. Однако, в случае аллергии на этот ингредиент, стоит проконсультироваться с врачом перед использованием средств с томатами.

ТОП полезных продуктов для кожи летом
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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