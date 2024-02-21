Маска и крем на основе глицерина и мочевины — продукты, которые вернут вашим пяткам нежность как у младенца

Ступни ног ежедневно подвергаются сильному механическому воздействию, требуя особого ухода и регулярного отшелушивания. Одна из масок, способная сделать ноги гладкими и нежными, основана на глицерине.
Вначале, на ступнях образуются натоптыши из-за скопления омертвевших клеток, что усиливается летом из-за открытой обуви. Это может вызвать грубость и растрескивание кожи, возможно, из-за грибковой инфекции или дефицита витаминов. Поэтому важно регулярно проводить домашние SPA-процедуры для ступней.
Маска на основе глицерина помогает очистить стопы, размягчить и стимулировать обменные процессы. Для приготовления такой маски понадобится глицерин, уксус, оливковое масло, бахилы и теплые носки. Смешайте глицерин и 9% уксус в равных долях, добавьте немного оливкового масла, затем нанесите смесь на пятки. Оберните ступни бахилами и наденьте теплые носки, оставьте на три часа. Чем дольше время выдержки, тем лучше эффект. После смойте смесь теплой водой и потрите пятки грубой пилкой для ног. Завершите процедуру кремом с мочевиной для максимального увлажнения и смягчения кожи. Ваши пятки будут в полном восторге от такого заботливого ухода.
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