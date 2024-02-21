Пять малоизвестных советов по применению бальзама для волос, которые помогут им приобрести больший блеск и уменьшить сечение

Пять неочевидных правил использования бальзама для волос

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Редактор Beautyhack Наталия Капица рассказывает о методах усиления действия бальзама для волос, делая его использование наиболее эффективным.

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Правило 1: применяйте прохладную воду

Используйте прохладную воду для смывания бальзама и кондиционера, чтобы избежать излишней жирности и сохранить блеск волос. Горячая вода может привести к перенасыщению себума, что делает волосы склеенными и неопрятными.

Правило 2: оставляйте небольшое количество бальзама

Для борьбы с секущимися кончиками оставьте немного бальзама на концах волос после смывания основного слоя. Это поможет уменьшить пушистость и придать кончикам дополнительный вес.

Правило 3: добавьте коллаген

Для достижения гладкости и блеска волос добавьте немного жидкого коллагена в кондиционер. Коллаген заполняет пространство между чешуйками волос, делая их шелковистыми и ухоженными.

Правило 4: используйте масло

Для усиления увлажнения волос добавьте несколько капель масла в кондиционер. Держите смесь на волосах в течение нескольких минут перед смыванием.

Правило 5: применяйте фен

Используйте фен для активации косметических средств для волос. Тепло помогает молекулам продукта лучше проникать в структуру волос. Нанесите бальзам, затем используйте фен перед смыванием и ополаскиванием волос.

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