Пять малоизвестных советов по применению бальзама для волос, которые помогут им приобрести больший блеск и уменьшить сечение

Редактор Beautyhack Наталия Капица рассказывает о методах усиления действия бальзама для волос, делая его использование наиболее эффективным.
Правило 1: применяйте прохладную воду
Используйте прохладную воду для смывания бальзама и кондиционера, чтобы избежать излишней жирности и сохранить блеск волос. Горячая вода может привести к перенасыщению себума, что делает волосы склеенными и неопрятными.
Правило 2: оставляйте небольшое количество бальзама
Для борьбы с секущимися кончиками оставьте немного бальзама на концах волос после смывания основного слоя. Это поможет уменьшить пушистость и придать кончикам дополнительный вес.
Правило 3: добавьте коллаген
Для достижения гладкости и блеска волос добавьте немного жидкого коллагена в кондиционер. Коллаген заполняет пространство между чешуйками волос, делая их шелковистыми и ухоженными.
Правило 4: используйте масло
Для усиления увлажнения волос добавьте несколько капель масла в кондиционер. Держите смесь на волосах в течение нескольких минут перед смыванием.
Правило 5: применяйте фен
Используйте фен для активации косметических средств для волос. Тепло помогает молекулам продукта лучше проникать в структуру волос. Нанесите бальзам, затем используйте фен перед смыванием и ополаскиванием волос.
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