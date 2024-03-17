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Как привести себя в порядок за пару минут, если у вас совсем нет времени

Секреты и советы: макияж и прическа за 3 минуты

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Когда времени катастрофически не хватает, важно уметь привести себя в порядок быстро и эффективно. Вот несколько советов, как сделать это всего за пару минут.

Секреты и советы: макияж и прическа за 3 минуты
Фото: openverse.org by freestocks.org is licensed under CC0 1.0.

Быстрая укладка волос

Чтобы сэкономить время на укладке волос, можно отказаться от кондиционера. Стилист Дианы Крюгер Адам Рид рекомендует нанести несколько капель масла для волос после мытья, перед сушкой.

Если времени совсем нет даже на мытьё волос, можно собрать их в конский хвост. Используйте пальцы вместо расчёски, чтобы придать волосам объём и текстуру. Также если пряди у корней кажутся слишком сальными, используйте сухой шампунь. Для этого всегда имейте его на полочке в ванной, на экстренный случай, когда нет времени помыть голову и высушить волосы феном.

Если ваши волосы кажутся чистыми, но немного безжизненными, попробуйте использовать сухой шампунь в аэрозоле. Вместо того, чтобы распылять его непосредственно на волосы, нанесите его на кончики пальцев и аккуратно проработайте корни волос. Это создаст эффект лифтинга.

Макияж в последнюю минуту

Даже если вы проспали или у вас мало времени, вы можете сделать быстрый макияж в машине. Воспользуйтесь временем ожидания на светофоре, чтобы:

  1. замаскировать тёмные круги под глазами и мелкие прыщики или пятнышки консилером;
  2. нанести немного румян на яблочки щёк, чтобы придать лицу здоровый вид;
  3. еанести тушь на ресницы, чтобы сделать глаза более выразительными;
  4. нанести блеск для губ или помаду, чтобы завершить образ.
ПРОСТОЙ МАКИЯЖ ЗА 3 МИНУТЫ, ежедневный макияж, быстрый макияж
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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