Как привести себя в порядок за пару минут, если у вас совсем нет времени

Когда времени катастрофически не хватает, важно уметь привести себя в порядок быстро и эффективно. Вот несколько советов, как сделать это всего за пару минут.
Чтобы сэкономить время на укладке волос, можно отказаться от кондиционера. Стилист Дианы Крюгер Адам Рид рекомендует нанести несколько капель масла для волос после мытья, перед сушкой.
Если времени совсем нет даже на мытьё волос, можно собрать их в конский хвост. Используйте пальцы вместо расчёски, чтобы придать волосам объём и текстуру. Также если пряди у корней кажутся слишком сальными, используйте сухой шампунь. Для этого всегда имейте его на полочке в ванной, на экстренный случай, когда нет времени помыть голову и высушить волосы феном.
Если ваши волосы кажутся чистыми, но немного безжизненными, попробуйте использовать сухой шампунь в аэрозоле. Вместо того, чтобы распылять его непосредственно на волосы, нанесите его на кончики пальцев и аккуратно проработайте корни волос. Это создаст эффект лифтинга.
Даже если вы проспали или у вас мало времени, вы можете сделать быстрый макияж в машине. Воспользуйтесь временем ожидания на светофоре, чтобы:
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.