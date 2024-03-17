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Плюшевый боб стал популярной стрижкой в начале 2024 года. Этой весной такая стрижка наиболее актуальна

Самая популярная стрижка весны-2024 — плюшевый боб

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Новый тренд, известный как плюшевый боб, стал популярным в парикмахерских салонах после того, как пользователи социальных сетей начали публиковать фотографии.

Самая популярная стрижка весны-2024 — плюшевый боб
Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Этот стиль стрижки позволяет достичь "люксового" эффекта, а также эффекта "old money" — идеально гладкие волосы с большим объёмом у корней. Секрет этой причёски заключается в правильной форме, которая создаётся с помощью внутреннего каскада.

Скрытые слои добавляют дополнительный объём, словно подталкивая волосы изнутри. Основная масса волос стрижётся в одной длине — ровный срез и отсутствие филировки делают кончики менее ломкими, что позволяет волосам выглядеть густыми и здоровыми на протяжении длительного времени.

Плюшевый боб быстро завоевал популярность среди многих женщин, так как он добавляет объём тонким волосам и подходит для любой формы лица.

Например, если вам требуется скорректировать форму щёк, вы можете опробовать диагональный пробор, который поможет "растянуть" овал вашего лица. А если вы хотели бы смягчить углы лица, рекомендуется попросить парикмахера добавить удлинённую чёлку-шторку к вашей стрижке.

Когда дело касается укладки волос, всё оказывается довольно просто. Для начала вам потребуется средство для разглаживания и прикорневой объём. Волосы могут выглядеть красиво и без укладки, однако если вы стремитесь достичь идеальности, лучше пройтись по прядям утюжком или феном-щёткой. Если вам важен максимальный объём, рекомендуется процедура сушки волос с помощью брашинга, а затем нужно закрепить завитки с помощью бигудей.

БОБ КАРЕ с объёмной макушкой .Стрижка которая вас омолодит. Многослойная. Стрижки 2024
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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