Плюшевый боб стал популярной стрижкой в начале 2024 года. Этой весной такая стрижка наиболее актуальна

Новый тренд, известный как плюшевый боб, стал популярным в парикмахерских салонах после того, как пользователи социальных сетей начали публиковать фотографии.
Этот стиль стрижки позволяет достичь "люксового" эффекта, а также эффекта "old money" — идеально гладкие волосы с большим объёмом у корней. Секрет этой причёски заключается в правильной форме, которая создаётся с помощью внутреннего каскада.
Скрытые слои добавляют дополнительный объём, словно подталкивая волосы изнутри. Основная масса волос стрижётся в одной длине — ровный срез и отсутствие филировки делают кончики менее ломкими, что позволяет волосам выглядеть густыми и здоровыми на протяжении длительного времени.
Плюшевый боб быстро завоевал популярность среди многих женщин, так как он добавляет объём тонким волосам и подходит для любой формы лица.
Например, если вам требуется скорректировать форму щёк, вы можете опробовать диагональный пробор, который поможет "растянуть" овал вашего лица. А если вы хотели бы смягчить углы лица, рекомендуется попросить парикмахера добавить удлинённую чёлку-шторку к вашей стрижке.
Когда дело касается укладки волос, всё оказывается довольно просто. Для начала вам потребуется средство для разглаживания и прикорневой объём. Волосы могут выглядеть красиво и без укладки, однако если вы стремитесь достичь идеальности, лучше пройтись по прядям утюжком или феном-щёткой. Если вам важен максимальный объём, рекомендуется процедура сушки волос с помощью брашинга, а затем нужно закрепить завитки с помощью бигудей.
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