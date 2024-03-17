Плюшевый боб стал популярной стрижкой в начале 2024 года. Этой весной такая стрижка наиболее актуальна

Самая популярная стрижка весны-2024 — плюшевый боб

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Новый тренд, известный как плюшевый боб, стал популярным в парикмахерских салонах после того, как пользователи социальных сетей начали публиковать фотографии.

Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Этот стиль стрижки позволяет достичь "люксового" эффекта, а также эффекта "old money" — идеально гладкие волосы с большим объёмом у корней. Секрет этой причёски заключается в правильной форме, которая создаётся с помощью внутреннего каскада.

Скрытые слои добавляют дополнительный объём, словно подталкивая волосы изнутри. Основная масса волос стрижётся в одной длине — ровный срез и отсутствие филировки делают кончики менее ломкими, что позволяет волосам выглядеть густыми и здоровыми на протяжении длительного времени.

Плюшевый боб быстро завоевал популярность среди многих женщин, так как он добавляет объём тонким волосам и подходит для любой формы лица.

Например, если вам требуется скорректировать форму щёк, вы можете опробовать диагональный пробор, который поможет "растянуть" овал вашего лица. А если вы хотели бы смягчить углы лица, рекомендуется попросить парикмахера добавить удлинённую чёлку-шторку к вашей стрижке.

Когда дело касается укладки волос, всё оказывается довольно просто. Для начала вам потребуется средство для разглаживания и прикорневой объём. Волосы могут выглядеть красиво и без укладки, однако если вы стремитесь достичь идеальности, лучше пройтись по прядям утюжком или феном-щёткой. Если вам важен максимальный объём, рекомендуется процедура сушки волос с помощью брашинга, а затем нужно закрепить завитки с помощью бигудей.