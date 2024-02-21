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Как быстро избавиться от высыпаний: точка зрения косметолога и подборка эффективных местных средств

Можно ли избавиться от высыпаний за одну ночь: мнение косметолога и подборка лучших локальных средств

0:51
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Косметолог и нутрициолог Кристина Буссе рассматривает возможность быстрого избавления от высыпаний за сутки или одну ночь, подчеркивая важность правильного выбора локального средства от воспаления.

Можно ли избавиться от высыпаний за одну ночь: мнение косметолога и подборка лучших локальных средств
Фото: Own work by LBPics is licensed under GNU Free Documentation License, Version 1.2

Она объясняет, что такие средства могут содержать различные активные ингредиенты, такие как салициловая кислота или масло чайного дерева, обладающие противовоспалительными и антисептическими свойствами.

Кристина подчеркивает, что перед использованием таких средств необходимо внимательно изучить инструкцию, так как некоторые из них могут вызывать шелушение при частом применении. Редакция BeautyHack. ru предлагает подборку проверенных локальных средств, которые помогают бороться с высыпаниями, включая продукты таких брендов, как Kiehl's, Ureage, The Body Shop, La Roche-Posay и Origins.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРЫЩЕЙ БЫСТРО?💕|ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ|Чистая кожа 🤩Мой опыт Питание и Советы!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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