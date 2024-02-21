Пять процедур, обеспечивающих немедленный результат для кожи лица и тела

Пять процедур с моментальным эффектом для лица и тела

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Когда времени на полноценный курс процедур нет, а важные события, свидания или даже свадьба уже близко, а может быть, вы просто хотите быстро порадовать себя результатом - вот пять экспресс-процедур для лица и тела с мгновенным эффектом.

Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Soin Hydreclat. Увлажнение и сияние

Описание процедуры: предназначен для достижения заметного эффекта увлажнения и придания сияния коже сразу после процедуры.

Шаги процедуры: деликатное очищение кожи с молочком Biologique Recherche, нанесение лосьона P50 для увлажнения и улучшения качества кожи, освежающий спрей L'Eauxygenante, маска Masque Vivant для очищения и увлажнения, альгинатная маска Cold Mask для успокоения и дренажа, массаж криостиками, нанесение сыворотки Serum Oligo-Proteines Marines и кремов, завершается флюидом Fluide VIP O2 для минимизации пор и выравнивания поверхности кожи.

Эффекты: лифтинг-эффект, уменьшение морщин и отечности, коррекция тона кожи, увлажнение и сияние.

Цена: 5800 руб.

Booster VIP O2 от Biologique Recherche

Описание процедуры: процедура на основе бустера VIP O2, предназначенного для оксигенации кожи.

Шаги процедуры: очищение кожи молочком Biologique Recherche, нанесение лосьона, массаж с применением бустера VIP O2, использование сыворотки, маски и крема VIP O2.

Эффекты: сияющая и здоровая кожа, выравнивание рельефа и тона кожи, сужение пор.

Цена: 8900 руб.

Soin Sebo Reequilibrant, себорегулирующий уход для кожи, склонной к акне

Описание процедуры: уход для улучшения качества жирной, комбинированной кожи и борьбы с акне.

Шаги процедуры: очищение кожи, нанесение бустера Lotion MC 110 n1, маска Masque Vivant, кремы для лица и кожи вокруг глаз, сыворотка-флюид и бальзам для губ.

Эффекты: снижение выработки кожного сала, сокращение воспалений, сужение пор, улучшение рельефа и тона кожи.

Цена: 7800 руб.

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