Пять увлажняющих средств для кожи шеи и зоны декольте, которые обеспечат защиту от сухости и раздражения

Пять кремов для шеи и декольте, которые спасут нашу кожу от сухости и раздражения

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Шерстяные шарфы и теплая одежда могут вызывать раздражение нежной кожи в этой области. Кроме того, сухость воздуха и обезвоживание, обусловленные центральным отоплением, также оказывают негативное воздействие на кожу. Необходимость в увлажнении и питании кожи становится особенно актуальной в этот период.

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При выборе средств для ухода следует учитывать индивидуальные особенности типа кожи. Кожа шеи отличается от кожи лица и может требовать специального подхода. Кремы для ухода за шеей должны содержать питательные и жирные компоненты для защиты и увлажнения.

Среди рекомендуемых средств для ухода за кожей шеи и декольте можно выделить следующие:

Защитный увлажняющий крем для лица и шеи, Joelle Ciocco: содержит масла и жирные кислоты для увлажнения и восстановления кожи. Также в составе присутствуют антиоксиданты и витамины для защиты и омоложения кожи. Мультивитаминный дневной увлажняющий крем с 24-каратным золотом, Orogold: содержит комплекс органических аминокислот, золото, масло ши и экстракты ромашки, центеллы азиатской и белого чая для питания и увлажнения кожи. Антивозрастной лифтинг-крем для шеи с трипептидом и ретинолом, SkinCeuticals: обогащен инкапсулированным ретинолом и трипептидом для увлажнения и омоложения кожи. Лифтинг-крем для шеи и декольте HSR Lifting Neck & Decolette Cream, Babor: содержит карнозин и релаксопептид для предотвращения морщин и повреждения клеток. Моделирующий крем для молодости шеи и декольте Supreme Jeunesse Cou & Decollete, Payot: сочетает в себе гиалуроновую кислоту, экстракты растений и витамин C для борьбы с пигментацией и увяданием кожи.

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