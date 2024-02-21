Чрезвычайные действия: методы восстановления кожи после воздействия солнечных лучей

Экстренные меры: как восстановить кожу после солнца

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эксперт в области красоты, косметолог Nail Sunny Beauty, Мария Тилкаева, предоставила советы по уходу за кожей после продолжительного пребывания на солнце.

Фото: "The white sun of the desert" by still.epsilon is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license

Солнечные лучи способны высушить кожу и волосы, заставляя организм активировать процессы восстановления. Очищение, увлажнение и питание — ключевые шаги в уходе за кожей после загара.

После возвращения с пляжа рекомендуется принять душ, используя мягкие очищающие средства без сульфатов. После душа нанесите тоник и средства после солнца, содержащие в своем составе увлажняющие и успокаивающие компоненты, такие как терминальная вода, аллантоин, бисаболол и витамины группы B.

Для успокоения и увлажнения кожи также можно использовать ночные маски и специальные кремы после солнца. Однако следует избегать масел в составе ухода, так как они могут создать пленку на коже и помешать ее охлаждению.

По возвращении из путешествия рекомендуется посетить косметолога для профессионального ухода. Для восстановления кожи лица после солнечного воздействия предлагается эксклюзивный комплекс процедур "Сезонный уход активный сериум" от Sothys. В случае проблем с пигментацией можно обратиться за курсом процедур с отбеливающей линией ZO Obagi SKIN BRIGHTENING.

Как восстановить кожу после солнца?