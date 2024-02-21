Зачем важно посетить стоматолога и психотерапевта перед тем, как принять решение об увеличении объема губ

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько, врач-стоматолог высшей категории Кристина Шелег и врач-психотерапевт Владлен Писарев обсуждают дисморфофобию, влияние прикуса на форму губ и важность консультаций перед процедурой увеличения губ.
Психотерапевт
Рассказывает о дисморфофобии как о психическом расстройстве, которое может привести к неправильной оценке своего внешнего вида и навязчивым идеям об изменении внешности. Подчеркивает важность адекватной самооценки перед процедурами косметологии.
Косметолог
Подчеркивает значимость безопасного подхода к процедурам увеличения губ и предупреждает о последствиях неправильного использования филлеров. Обсуждает индивидуальный подход к подбору препаратов и их различные характеристики.
Стоматолог
Выделяет важность нормализации состояния полости рта перед процедурами увеличения губ. Обсуждает влияние прикуса и состояния зубов на форму губ и подчеркивает необходимость предварительной консультации у зубного врача.
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