Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить авто новым надолго: три секрета
Владеющих английским языком соискателей приглашают на собеседование на 27% чаще
Российские бойцы рассказали, как установили флаг на здание администрации Авдеевки
Как снизить расход топлива: хитрость опытных водителей
Такер Карлсон высмеял тех, кто считает Россию причастной к смерти Навального
Как выбрать грабли на дачный участок
Экс-президент США Трамп напомнил американцам, что Гитлера и Наполеона победила Россия
Как всё посадить, если участок маленький?
Анна Пересильд рассказала, что ее пугают навязчивые поклонники
Зачем важно посетить стоматолога и психотерапевта перед тем, как принять решение об увеличении объема губ

Почему перед тем, как увеличить губы, нужно сходить к стоматологу и психотерапевту

1:03
Моя семья » Красота и стиль

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько, врач-стоматолог высшей категории Кристина Шелег и врач-психотерапевт Владлен Писарев обсуждают дисморфофобию, влияние прикуса на форму губ и важность консультаций перед процедурой увеличения губ.

Почему перед тем, как увеличить губы, нужно сходить к стоматологу и психотерапевту
Фото: openverse.org by roe_utena is licensed under CC BY 2.0.

Психотерапевт

Рассказывает о дисморфофобии как о психическом расстройстве, которое может привести к неправильной оценке своего внешнего вида и навязчивым идеям об изменении внешности. Подчеркивает важность адекватной самооценки перед процедурами косметологии.

Косметолог

Подчеркивает значимость безопасного подхода к процедурам увеличения губ и предупреждает о последствиях неправильного использования филлеров. Обсуждает индивидуальный подход к подбору препаратов и их различные характеристики.

Стоматолог

Выделяет важность нормализации состояния полости рта перед процедурами увеличения губ. Обсуждает влияние прикуса и состояния зубов на форму губ и подчеркивает необходимость предварительной консультации у зубного врача.

Увеличение губ. Это нужно знать перед процедурой!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
Подарили розы? Попробуйте укоренить
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей Анжела Якубовская Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело? Любовь Степушова Врач Фролова перечислила продукты, необходимые для организма в феврале Ирина Гусакова
Гель-лак и шеллак: это одно и то же или нет? Объясняем разницу
Сводка с фронта: ВС РФ вошли в Победу, колонна танков ВС РФ идёт на Орехово
Пресс-секретарь Путина отверг обвинения вдовы Навального, которая обвинила Москву в смерти мужа
Пресс-секретарь Путина отверг обвинения вдовы Навального, которая обвинила Москву в смерти мужа
Последние материалы
Российские бойцы рассказали, как установили флаг на здание администрации Авдеевки
Как снизить расход топлива: хитрость опытных водителей
Почему перед тем, как увеличить губы, нужно сходить к стоматологу и психотерапевту
Такер Карлсон высмеял тех, кто считает Россию причастной к смерти Навального
Как выбрать грабли на дачный участок
Экс-президент США Трамп напомнил американцам, что Гитлера и Наполеона победила Россия
Как всё посадить, если участок маленький?
Анна Пересильд рассказала, что ее пугают навязчивые поклонники
Эндокринолог Киселева назвала основные признаки дефицита витаминов в организме
Названо лучшее время для покупки и продажи машины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников