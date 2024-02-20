Необычные методы применения бальзама для губ: когда одно средство равно семи

Нестандартные способы использования бальзама для губ: когда один равен семи

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждый косметический продукт обладает множеством функций, и бальзам для губ не исключение. Вот необычные способы использования этого средства.

Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

Как средство для кутикулы: бальзам содержит эфирные масла, которые могут смягчить и увлажнить кутикулу, заменяя средство для этой цели.

Как хайлайтер: нанесите немного бальзама на область скул для создания эффекта влажной кожи, дополняя свой обычный макияж.

Как фиксатор для парфюма: бальзамы для губ с слабым запахом могут увеличить стойкость парфюма, если нанести его на кожу перед использованием аромата.

Как крем для локтей: используйте бальзам для ухода за грубой и шелушащейся кожей локтей, область которых подвержена трению.

Как средство от мозолей: нанесите бальзам на пятки, чтобы предотвратить образование мозолей от новой обуви.

Как средство от царапин: бальзамы для губ содержат ранозаживляющие компоненты, которые помогут заживить микротрещины на коже.

Как фиксатор для бровей: твердый бальзам может использоваться для фиксации бровей, делая их более ухоженными и аккуратными после макияжа.

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