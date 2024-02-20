Как очистить поры от черных точек — 5 средств в помощь

В настоящее время существует множество способов очистки пор в домашних условиях. Основные этапы проведения процедур включают удаление макияжа, умывание специальным средством, а также распаривание лица теплым полотенцем или паром для расширения пор.
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Косметические средства для очищения и сужения пор: многие из них пригодны для ежедневного использования.
Домашние маски: маска из молока и желатина является популярным и эффективным вариантом. Домашние маски обладают отличным результатом и не требуют много времени на приготовление.
Домашний скраб: скраб из морской соли, кефира или йогурта эффективно борется с черными точками и угрями при регулярном использовании.
Кубики льда: протирание лица кубиком льда сузит поры и улучшит состояние кожи. Использование отваров трав для приготовления кубиков льда усилит лечебный эффект.
Ультразвуковая чистка лица: современная процедура, проводимая с использованием специального аппарата, эффективно удаляет ороговевшие клетки кожи, грязь и кожный жир. Ее можно провести в домашних условиях с использованием подходящего гаджета.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
КАК НАВСЕГДА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК И УМЕНЬШИТЬ ПОРЫ
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ