Как очистить поры от черных точек — 5 средств в помощь

Пять средств для удаления черных точек и очищения пор

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В настоящее время существует множество способов очистки пор в домашних условиях. Основные этапы проведения процедур включают удаление макияжа, умывание специальным средством, а также распаривание лица теплым полотенцем или паром для расширения пор.

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Косметические средства для очищения и сужения пор: многие из них пригодны для ежедневного использования.

Домашние маски: маска из молока и желатина является популярным и эффективным вариантом. Домашние маски обладают отличным результатом и не требуют много времени на приготовление.

Домашний скраб: скраб из морской соли, кефира или йогурта эффективно борется с черными точками и угрями при регулярном использовании.

Кубики льда: протирание лица кубиком льда сузит поры и улучшит состояние кожи. Использование отваров трав для приготовления кубиков льда усилит лечебный эффект.

Ультразвуковая чистка лица: современная процедура, проводимая с использованием специального аппарата, эффективно удаляет ороговевшие клетки кожи, грязь и кожный жир. Ее можно провести в домашних условиях с использованием подходящего гаджета.