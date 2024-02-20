Немедленный результат: пять методов, которые могут заменить посещение тренажерного зала

Совместно с салоном красоты BRONZE&BEAUTY и клиникой ЦИДК представляем пять процедур, которые помогут быстро привести вас в форму перед важным мероприятием или отпуском на море.
Эндосфера (эндосферная терапия): комфортная и безболезненная процедура, направленная на улучшение кровообращения и ликвидацию целлюлита.
Миостимуляция: воздействие электрических импульсов на мышцы для нормализации кровотока и лимфатического дренажа, а также для моделирования тела.
LPG (липомассаж): популярная процедура моделирования тела с использованием вакуумно-вибрационных насадок, которая предотвращает растяжение кожи.
Coolsculpting (безоперационная липосакция): инновационная процедура для борьбы с локальными жировыми отложениями путем замораживания жировых клеток.
Обертывание Arosha: процедура, основанная на пропитке бинтов растительными экстрактами и маслами для подтягивания кожи и лимфодренажа.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.