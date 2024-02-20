Немедленный результат: пять методов, которые могут заменить посещение тренажерного зала

Моментальный эффект: пять процедур, которые заменят поход в спортзал

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Совместно с салоном красоты BRONZE&BEAUTY и клиникой ЦИДК представляем пять процедур, которые помогут быстро привести вас в форму перед важным мероприятием или отпуском на море.

Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эндосфера (эндосферная терапия): комфортная и безболезненная процедура, направленная на улучшение кровообращения и ликвидацию целлюлита.

Миостимуляция: воздействие электрических импульсов на мышцы для нормализации кровотока и лимфатического дренажа, а также для моделирования тела.

LPG (липомассаж): популярная процедура моделирования тела с использованием вакуумно-вибрационных насадок, которая предотвращает растяжение кожи.

Coolsculpting (безоперационная липосакция): инновационная процедура для борьбы с локальными жировыми отложениями путем замораживания жировых клеток.

Обертывание Arosha: процедура, основанная на пропитке бинтов растительными экстрактами и маслами для подтягивания кожи и лимфодренажа.

RSL скульптурирование на аппарате Beautylizer // М-КЛИНИК