Инструкции по снятию макияжа: методы и средства для удаления косметики с кожи лица

Правила демакияжа: как и чем смывать косметику с лица

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа является нашим естественным барьером, но без правильной очистки она становится удобной средой для вредных микроорганизмов. Поэтому ежедневное умывание по Чуковскому — утром и вечером — играет важную роль. Однако ключевым аспектом является правильное удаление макияжа.

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Средства для демакияжа

Существует множество средств для удаления макияжа, таких как мицеллярная вода, рисовое молочко, сливки, а также оливковое или постное масло. Однако, на этот раз обратим внимание на косметическое масло.

Косметическое масло — отличный способ удалить загрязнения и макияж, не нарушая естественный защитный слой кожи. Оно быстро действует и позволяет избежать длительного трения, особенно в чувствительных областях вокруг глаз и губ.

После нанесения масла следует умыть лицо. При контакте с водой масло превращается в эмульсию, питает кожу, увлажняет и не оставляет ощущения жирности.

Техника демакияжа

Для большинства средств демакияжа следуйте этим шагам:

Намочите ватный диск выбранным средством. Легкими движениями, без сильного давления, протрите лицо, следуя массажным линиям: от подбородка к мочкам ушей, от носа к вискам, от переносицы к корням волос. Цель — нанести средство, позволив ему впитаться и начать действовать, затем удалить остатки загрязнений. Продолжите с областью вокруг глаз. Нежно приложите ватный диск к верхнему веку на 30-40 секунд, затем аккуратно протрите область от внешнего уголка к внутреннему. С губами удалите макияж по аналогичной схеме: дайте средству действовать, затем бережно удалите остатки косметики.

Демакияж. Очищение кожи