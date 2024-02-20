Инструкции по снятию макияжа: методы и средства для удаления косметики с кожи лица

Кожа является нашим естественным барьером, но без правильной очистки она становится удобной средой для вредных микроорганизмов. Поэтому ежедневное умывание по Чуковскому — утром и вечером — играет важную роль. Однако ключевым аспектом является правильное удаление макияжа.
Средства для демакияжа
Существует множество средств для удаления макияжа, таких как мицеллярная вода, рисовое молочко, сливки, а также оливковое или постное масло. Однако, на этот раз обратим внимание на косметическое масло.
Косметическое масло — отличный способ удалить загрязнения и макияж, не нарушая естественный защитный слой кожи. Оно быстро действует и позволяет избежать длительного трения, особенно в чувствительных областях вокруг глаз и губ.
После нанесения масла следует умыть лицо. При контакте с водой масло превращается в эмульсию, питает кожу, увлажняет и не оставляет ощущения жирности.
Техника демакияжа
Для большинства средств демакияжа следуйте этим шагам:
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.