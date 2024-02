10 эффективных продуктов для стайлинга коротких стрижек

10 отличных средств для укладки, если у вас короткая стрижка

Блогер Эльвира Чабакаури делится своим топом продуктов для ухода и стайлинга коротких стрижек, которые являются идеальным выбором для обладательниц ультракоротких волос.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Она рассматривает различные аспекты ухода, начиная с шампуня без шампуня, такого как Low Shampoo от Yves Rocher, который мягко очищает волосы без сушки и не утяжеляет их. Кроме того, она рекомендует несмываемый спрей для увлажнения, такой как Replumping Hair Filler от Davines, который придает волосам увлажнение и объем.

Для улучшения состояния кожи головы и очищения корней волос Чабакаури предлагает использовать пилинг Antiseborrheic 1.3 Treatment Peeling от DSD de Luxe и глиняную маску с Глиной Три Ценные Глины от LOreal Elseve. Для снятия зуда с кожи головы она рекомендует масло Soothing Scalp Oil от Loccitane. В разделе о стайлинге Чабакаури выделяет несколько продуктов, которые помогают создать идеальную укладку для коротких стрижек. Среди них — Dry Texturizing Spray от Oribe, крем для укладки Mighty Matte Ultra Strong Matte Cream от Schwarzkopf Professional и воск This is a Shine Wax от More Inside.

Для фиксации укладки она рекомендует использовать лак Got2B Art-Хаос от Schwarzkopf и тексурирующий спрей с морской солью Got2b от Schwarzkopf. И наконец, для создания обьема она предлагает использовать пудру Osis+ Dust It от Schwarzkopf Professional.