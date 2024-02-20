Витамины для поддержки здоровья волос: какие витаминные комплексы рекомендуется принимать при проблемах с выпадением волос

Витамины для волос: какие витамины пить при выпадении волос

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проблемы с волосами, такие как выпадение и ухудшение их состояния, могут иметь различные причины, включая дефицит витаминов и минералов в организме. Чтобы определить проблему и подобрать эффективное лечение, необходима консультация с врачом. В данном обзоре мы рассмотрим несколько витаминных комплексов, рекомендуемых специалистами, для улучшения состояния волос.

Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

1. Приорин (Bayer):

— Содержит экстракт проса и зародышей проса, пантотеновую кислоту и L-цистин.

— Обладает антиоксидантными свойствами.

— Применение данного комплекса может способствовать укреплению и росту волос.

2. Биотин DSD (Dixidox De Luxe Forte, Simone):

— Включает в себя биотин (витамин B7), цинк, серу и кальций.

— Участвует в синтезе кератина и других белков.

— Применение биотина может помочь в ускорении роста волос и предотвращении их выпадения.

3. Purify Reale Restructure (Kaaral):

— Специальные ампулы с витаминно-минеральным комплексом.

— Содержит запатентованную формулу на основе провитамина В5.

— Питает фолликулы и волосы, способствует их росту и восстановлению.

4. Омега 3:

— Прием Омега-3 может укреплять волосы за счет своих антиоксидантных и противовоспалительных свойств.

— Снижает выпадение волос и делает их более упругими и блестящими.

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